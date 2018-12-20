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Спасатели эвакуировали членов экипажа «Союз МС-09» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Дмитрий Ловецкий/POOL AP
Три члена экипажа корабля «Союз МС-09», вернувшиеся с Международной космической станции (МКС), эвакуированы из спускаемого аппарата в казахстанской степи.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полётами (ЦУП).
«Все три члена экипажа корабля «Союз МС-09» успешно эвакуированы», — рассказали в ЦУП.
В свою очередь, в «Роскосмосе» отметили, что состояние космонавтов оценивается как хорошее.
Ранее сообщалось, что «Союз МС-09» успешно приземлился в Казахстане.
На борту находились россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серена Ауньон-Чансельор.
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