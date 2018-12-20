Спасатели эвакуировали членов экипажа «Союз МС-09»

Три члена экипажа корабля «Союз МС-09», вернувшиеся с Международной космической станции (МКС), эвакуированы из спускаемого аппарата в казахстанской степи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полётами (ЦУП).

«Все три члена экипажа корабля «Союз МС-09» успешно эвакуированы», — рассказали в ЦУП.

В свою очередь, в «Роскосмосе» отметили, что состояние космонавтов оценивается как хорошее.

Ранее сообщалось, что «Союз МС-09» успешно приземлился в Казахстане.