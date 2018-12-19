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Палеонтологи нашли предка тираннозавров 

Популярная механика + ещё 2 7 часов назад
Фото: Популярная механика
Итальянским палеонтологам удалось найти кости крупного хищного динозавра, жившего на территории сегодняшней Северной Италии примерно 190 миллионов лет назад — в самом начале юрского периода. Находка примечательна тем, что это, вероятно, самый древний известный на сегодняшний день крупный двуногий хищник. Дедушка тираннозавров. Или, даже, прадедушка.
В окрестностях деревни Сальтри, неподалеку от Милана, несколько лет назад соорудили карьер для добычи камня. На наше счастье, в нем периодически прогуливался Анджело Занелла — местный житель и любитель палеонтологии. Именно ему и выпала удача разглядеть в каменном обнажении кости древней рептилии.
Отложения синемюрского яруса нижней юры — это самое начало юрского периода, крупных хищников здесь ранее не находили.
Ящер, названный Saltriovenator zanellai в честь своего первооткрывателя и деревни, рядом с которой его нашли, был относительно молодой особью — ученые установили, что ему исполнилось всего 24 года. При этом длина его тела составляла семь метров, а масса должна была быть около 1.3 тонны. Иными словами, это была очень крупная зверюга — даже по меркам последующих времен.
Судя по анатомии, ящер приходился старшим родственником и дилофозаврам и тетанурам — знаменитым динозаврам второй половины юрского периода. Те и другие рептилии жили значительно позднее и тоже передвигались на задних конечностях, но дилофозавры имели по четыре пальца на передних лапах, а тетануры — только по три. Потом все перечисленные ящеры вымерли, но от одной из групп тетанур перед этим произошли птицы, потомки которых живут рядом с нами с сейчас.
У найденного пресмыкающегося на передних лапах видны три полноценных пальца, а также рудимент четвертого. Это, очевидно роднит его не только с тиранозавром, но и с современным воробьем и другими птицами — у них на крыльях тоже прослеживаюится следы трех пальцев.
Подобное открытие разрешает почти вековой спор палеонтологов о том, как птицы и трехпалые динозавры потеряли два "лишних" пальца и как именно это произошло. В частности, лапы Saltriovenator zanellai указывают на то, что самый длинный палец птиц и хищных динозавров был аналогом указательного, а не среднего пальца, как считали ученые раньше.
Ознакомиться с подробностями можно в статье ученых, опубликованной в PeerJ.
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