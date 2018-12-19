Атомные часики тикают для темной материи

Обнаружить темную материю, которая, возможно, составляет около 27% массы вселенной, очень трудно. Попытки поймать эти гипотетические элементарные частицы пока ни к чему не привели, из-за того, что темная материя почти не взаимодействует с обычной.

Если темная материя и может как-то действовать на нашу, обычную материю, то у этого воздействия должны быть последствия. Одним из них может быть изменение постоянной тонкой структуры, одной из фундаментальных физических констант. Постоянная тонкой структуры — это отношение скорости вращения электрона на первой орбитали к скорости света и равна примерно 0,007. Предполагалось, что эта константа всегда равна одной и той же величине (на то она и константа), но, как показали недавние открытия, эта постоянная меняется со временем, пусть и слабо, на величину примерно 10-19 за год.

По одной из теорий, темная материя — это топологические дефекты пространства, возникшие во время Большого взрыва. Они могут повлиять на постоянную. Чтобы заметить это воздействие, ученые из Польши, США, Японии и Франции решили использовать атомные часы. Дефекты топологии по-разному должны действовать на разные часы, разнесенные в пространстве. Ученые объединили часы для повышения точности в сеть из четырех устройств — по одному в каждой из четырех стран.

Как объясняют авторы статьи, такая система работает подобно интерферометрии в астрономии — данные от разных датчиков сводятся вместе, чтобы усилить общую картинку. Как указано в статье, точность системы на два порядка превышает точность отдельных атомных часов и позволит заметить скачки константы меньше чем По словам авторов, введение в систему большего количества устройств еще больше увеличит ее точность.