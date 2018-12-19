Запуск первого спутника «Ресурс-ПМ» перенесли на год

Роскосмос отложил начало развертывания орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли нового поколения "Ресурс-ПМ" на год, сообщается на портале госзакупок.

В дополнительном соглашении номер 7 к государственному контракту говорится, что запуск первого спутника "Ресурс-ПМ" намечается в 2022 году, второго — в 2023 году.

Год назад контракт между Роскосмосом и РКЦ "Прогресс" , заключенный в октябре 2016 года, предусматривал запуск первого "Ресурса-ПМ" в 2021 году, второго — в 2022 году. За год до этого данные сроки были 2020 и 2021 годы.

"Ресурсы-ПМ", которые придут на смену спутникам предыдущего поколения "Ресурс-П", будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Они предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга, поиска нефти, газа, месторождений полезных ископаемых.