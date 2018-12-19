Роскосмос отложил начало развертывания орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли нового поколения "Ресурс-ПМ" на год, сообщается на портале госзакупок.
В дополнительном соглашении номер 7 к государственному контракту говорится, что запуск первого спутника "Ресурс-ПМ" намечается в 2022 году, второго — в 2023 году.
Год назад контракт между Роскосмосом и РКЦ "Прогресс", заключенный в октябре 2016 года, предусматривал запуск первого "Ресурса-ПМ" в 2021 году, второго — в 2022 году. За год до этого данные сроки были 2020 и 2021 годы.
"Ресурсы-ПМ", которые придут на смену спутникам предыдущего поколения "Ресурс-П", будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Они предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга, поиска нефти, газа, месторождений полезных ископаемых.
Ранее о выходе двух спутников "Ресурс-П" из строя сообщила газета "Коммерсант". По данным Научного центра оперативного мониторинга Земли (оператора аппаратов), они не используются с 2017 года. Роскосмос сообщил, что по результатам проведенного специалистами госкорпорации анализа принято решение о выводе из состава российской орбитальной группировки космического аппарата "Ресурс-П" номер 2, третий аппарат находится на исследовании главного конструктора. В настоящее время в российской гражданской орбитальной группировке работает по целевому назначению "Ресурс-П" номер 1.