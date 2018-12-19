В Калифорнии собираются ввести налог на текстовые сообщения

Власти американского «золотого штата», как ранее называли Калифорнию, обсуждают концепцию нового налога. Им предлагается обложить тех, кто использует текстовые сообщения для общения в сетях мобильной связи. Причина проста и вечна — бюджету штата не хватает денег.

Комиссия по коммунальным услугам Калифорнии в прошлом месяце подала заявку на введении нового налога. В документе подробно описано, как расходы на Государственную целевую бюджетную программу с 2011-го выросли на треть, почти до $1 млрд Но параллельно измельчал главный источник финансирования этой программы — доходы от телекоммуникационной отрасли, которые сократились на целых $5 млрд Денег на важные социальные проекты нет, но изыскать средства надо — давайте введем новый налог для населения в области связи?

В заявке не описаны ни величина налога, ни механизмы его сбора. Например, как оценивать обмен сообщениями в мессенджерах через беспроводной доступ в Интернет — это же не отдельная услуга от оператора связи? Если усложнить потребителям использование SMS, они просто перейдут на онлайн-сервисы и никто ничего платить сверх меры не станет. Если, конечно, просто не ввести новый обязательный пункт в тарифы местных провайдеров-монополистов, но это чревато уже проблемами для них самих — общественность в Калифорнии решительно настроена против данного налога.

Некий парадокс и сюрреализм ситуации добавляет мотивационная часть предложения. Обложить налогом, усложнить и удорожить использование мобильной связи для калифорнийцев предлагается для того, чтобы собрать деньги на развитие программ доступа к этой самой связи для бедняков. Федеральная комиссия по связи уже поставила под сомнение эти странные перемещения денег налогоплательщиков. Финальное решение по налогу на текстовые сообщения должно быть принято на заседании 10 января 2019 года.