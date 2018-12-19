У берегов Чукотки заметили редкого японского кита

В национальном парке «Берингия» сообщили, что у берегов Чукотки замечен редчайший японский кит.

Отмечается, что родственник гренландского кита кормился в группе горбачей.

По словам представителя парка Ивана Федутина, подобные события случаются редко и являются большим везением.

«На весь океан их насчитывается едва ли пара сотен, и каждая встреча с японским китом — большое везение», — уточнил он.

При этом учёный добавил, что специалисты наблюдали за китом в течение восьми дней.

«Он держался в скоплении горбачей, присоединялся к группам, кормился с ними совместно», — заключили в парке.

В ноябре сообщалось, что группа белых медведей с детёнышами численностью около 20 особей расположилась у национального села Рыркайпий на Чукотке в ожидании подхода льда.