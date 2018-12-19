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У берегов Чукотки заметили редкого японского кита 

RT на русском + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
В национальном парке «Берингия» сообщили, что у берегов Чукотки замечен редчайший японский кит.
Отмечается, что родственник гренландского кита кормился в группе горбачей.
По словам представителя парка Ивана Федутина, подобные события случаются редко и являются большим везением.
«На весь океан их насчитывается едва ли пара сотен, и каждая встреча с японским китом — большое везение», — уточнил он.
При этом учёный добавил, что специалисты наблюдали за китом в течение восьми дней.
«Он держался в скоплении горбачей, присоединялся к группам, кормился с ними совместно», — заключили в парке.
В ноябре сообщалось, что группа белых медведей с детёнышами численностью около 20 особей расположилась у национального села Рыркайпий на Чукотке в ожидании подхода льда.
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