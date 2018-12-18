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WSJ: компания Маска намерена привлечь $500 млн для развития услуг спутникового интернета 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Компания миллиардера Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) планирует привлечь дополнительное финансирование на сумму в $500 млн для создания собственной группы спутников для передачи интернет-трафика. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, SpaceX договорилась с инвесторами о приобретении нового выпуска акций компании на сумму в $500 млн Бумаги будут выкуплены по цене $186 за акцию. Средства пока не были перечислены, однако стороны согласовали условия сделки, о которой будет официально объявлено в конце этого года.
Привлеченные средства будут использованы SpaceX для развития проекта Starlink по созданию собственной сети спутников для обеспечения доступа в интернет. Проект предусматривает создание группировки, потенциально насчитывающей более 11 тыс. спутников, которые будут запущены на низкую орбиту. В настоящий момент SpaceX запустила в космос два подобных спутника-прототипа, однако намерена в 2019 году начать регулярный запуск подобных аппаратов.
Согласно плану, составленному в 2015 году, проект Starlink потребует первоначальных вложений в размере $3,5 млрд для запуска группы из 800 спутников, план также предусматривает, что численность персонала компании составит 1200 человек. SpaceX приводит оценки аналитиков, согласно которым для запуска 11 тыс. спутников и вывода проекта на полную мощность потребуются инвестиции в размере $10 млрд
По планам SpaceX, к 2025 году бизнес на спутниковом интернете принесет компании выручку в размере более чем $30 млрд, что будет превышать запланированные доходы от бизнеса по запуску космических аппаратов ($5 млрд), который на данный момент является основным для SpaceX, сообщила The Wall Street Journal.
Между тем издание отметило, что развитие проекта Starlink компании SpaceX отстает от графика, намеченного в 2015 году. Согласно этим планам, к концу этого года компания должна была вывести на орбиту около 400 спутников, однако на данный момент этих аппаратов запущено всего два.
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