Найдена древнейшая пирамида в мире

Индонезии найдена пирамида, возраст которой может достигать 28 тыс. лет, что делает ее самой древней в истории. Пирамида строилась тысячелетиями, и долгое время ученым была доступна лишь ее поверхность, но новые методы исследований позволили узнать, что находится под ней.

Геологи из Индонезийского института наук нашли древнейшую пирамиду — она находится в Индонезии, на горе Гунунг Паданг («гора просветления»). Об этом они рассказали на встрече Американского геофизического союза в Вашингтоне.

Гунунг Паданг — это гора, на склонах которой ранее археологи обнаружили многоярусный комплекс сооружений с главной пирамидой на вершине. Раскопки начались еще в 1914 году, когда на вершине были обнаружены базальтовые мегалиты.

Индонезийский геолог Дэнни Натавиджайя возглавил масштабные исследования горы в 2011 году.

Он подтвердил, что это не просто гора четырехугольной формы, а действительно пирамида, созданная искусственно, вместе с другими сооружениями.

На ее поверхности находятся базальтовые колонны, ими буквально усыпана площадь размером в 15 га. Размер колонн составлял около метра, диаметр — несколько десятков сантиметров.

К тому времени вершина горы уже давно была расчищена от растительности и мегалитические террасы были признаны рукотворными и чрезвычайно древними — однако они ранее никогда не подвергались радиоуглеродному анализу, и их истинный возраст был неизвестен.

«Мы считали, что в прошлом здесь просто находилась какая-то постройка. Оказалось, она простирается далеко вниз, состоит из нескольких слоев и занимает фактически весь объем холма», — рассказывает геолог Анданг Бахтиар.

С помощью рентгеновской томографии, георадаров и других методов геологи выяснили, что пирамида не установлена на поверхности, а уходит глубоко внутрь горы. Второй ее слой расположен на глубине трех метров, третий — около 15. Далее расположен четвертый, базальтовый слой, который сформировался после извержения вулкана и, возможно, был модифицирован древними строителями.

Ученые предполагают, что второй слой ранее ошибочно считался сформировавшимся естественным образом. Но в нем также были найдены колонны, образующие матричную структуру.

На протяжении нескольких лет исследователи брали пробы камня из разных частей пирамиды. Первые датировки поверхностных мегалитов показали, что те были построены до 1500 лет назад. Однако возраст мегалитических структур глубоко под землей оказался намного больше — до 28 тыс. лет, что делает индонезийскую пирамиду не только уникальным сооружением, создававшимся на протяжении тысячелетий, но и древнейшей пирамидой в мире.

Исследователи уверены — пирамида имела религиозное значение. Сегодня местные жители используют ее террасы как место для медитации, и тысячи лет назад, возможно, она использовалась с той же целью.

«Это уникальный храм, — говорит Натавиджайя. — Он огромен. Люди думают, что доисторическая архитектура была примитивной, но этот монумент показывает, что они ошибаются».

Другие исследователи пока относятся к открытиям Натавиджайи скептически. Они пока что не подтверждены другими исследовательскими группами, а последние данные еще не рецензировались. Тем не менее, результаты работы позволили узнать больше о структуре пирамиды и, вероятно, подольют масла в огонь споров о ее настоящем возрасте.

Пирамиды — не самая редкая находка археологов. Так, в августе 2018 года на территории Китая был найден заброшенный город со ступенчатой пирамидой и следами человеческих жертвоприношений.

Шимао, древний город времен неолита, был обнаружен еще в 1976 году, однако до 2011 года никаких систематических раскопок не проводилось. Возраст города, по оценкам исследователей, составляет около 4300 лет. Он просуществовал около 500 лет, в наиболее успешные свои годы охватывая территорию до 400 гектаров. Пирамиду украшают изображения глаз и лиц, имеющих черты людей и животных одновременно. Она состоит из 11 ступеней, а на ее вершине ранее находились здания с деревянными колоннами и покрытыми черепицей крышами и огромные резервуары для воды.

Найденные артефакты указывают, что на вершине пирамиды велась обычная повседневная жизнь. Здесь, по словам исследователей, жили правители города.

Также в китайском городе Чжэнчжоу археологи нашли еще одну пирамиду, правда, совсем маленькую, ниже человеческого роста. Рядом находилась еще одна постройка — полуцилиндрической формы. Строения расположены в прямоугольном углублении, 30 м в длину и 8 м в ширину. К пирамиде ведет узкий проход. Раньше на исследуемой территории была деревня, но затем дома убрали.