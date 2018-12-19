Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дельфины умеют кормиться по расписанию 

Индикатор + ещё 2 1 час назад
Фото: Pexels
Биологи обратили внимание на то, что разные группы дельфинов по очереди появляются в месте кормежки. Это позволяет животным не мешать друг другу во время еды. Биологи впервые заметили подобное поведение у морских обитателей. Результаты опубликованы в журнале Marine Biology.
Сложные социальные структуры — это отличительная черта некоторых морских млекопитающих, таких как дельфины и косатки. Подобные иерархии могут приводить к появлению разнообразия в поведении не только между разными популяциями, но и внутри одной популяции, обитающей на единой территории.
В новой работе ученые впервые зафиксировали, что морские животные делятся на группы, чтобы не мешать друг другу искать еду. В рамках исследования авторы в течение девяти лет фиксировали время и место появления в средиземноморском Триестском заливе 38 дельфинов, которых отличали по форме спинного плавника. Оказалось, что они делятся на две основные группы — по 19 и 13 особей, а шестеро остальных формируют слабо связанную третью.
Группа из 19 дельфинов проводила большую часть времени около рыболовных траулеров, в то время как группу из 13 дельфинов никогда не замечали около таких кораблей. Таким образом, несмотря на то, что обе группы охотились в одном регионе, они редко встречались друг с другом, так как появлялись в разное время: большую группу замечали между 7:00 и 13:00, а меньшую — между 18:00 и 21:00.
Из предыдущих исследований известно, что группы дельфинов могут во время охоты разделять регионы моря между собой, однако во время этого исследования биологи впервые выяснили, что животные могут делать это не только в пространстве, но и во времени. Пока ученые точно не знают, как и зачем дельфины составляют такие «расписания», однако редкость встреч между группами скорее всего делает менее вероятными проявления агрессии и уменьшает конкуренцию за еду. Авторы также отмечают, что это обстоятельство важно для усилий человека по сохранению видов, так как такое различие в поведении неминуемо скажется на реакции разных субпопуляций на деятельность человека.
Индикатор: последние новости
Найден самый удаленный объект Солнечной системы Огромные залежи железа оказались под дном древнего моря Для более эффективной датировки нужно и пилить, и бурить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбачева обвинили в перекосе в пользу США122
Постмайданный передел. Одесса уходит из Украины202
В Киеве подсчитали небоевые потери ВСУ22
Россияне захотели в СССР
Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма31
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:54
В Киеве подсчитали небоевые потери ВСУ
Армия В мире
01:19
Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма
В мире Украина
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:31
Медведев отказал чиновникам в праве «бронзоветь»
Политика
01:37
Постмайданный передел. Одесса уходит из Украины
Украина Криминал
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
00:50
Соловьев показал видео с «темными силами» над Порошенко
Общество
00:44
Задавившему людей у «Славянского бульвара» водителю вынесли приговор
Происшествия
02:47
Умер Олег Мартьянов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение