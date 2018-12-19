Дельфины умеют кормиться по расписанию

Биологи обратили внимание на то, что разные группы дельфинов по очереди появляются в месте кормежки. Это позволяет животным не мешать друг другу во время еды. Биологи впервые заметили подобное поведение у морских обитателей. Результаты опубликованы в журнале Marine Biology.

Сложные социальные структуры — это отличительная черта некоторых морских млекопитающих, таких как дельфины и косатки. Подобные иерархии могут приводить к появлению разнообразия в поведении не только между разными популяциями, но и внутри одной популяции, обитающей на единой территории.

В новой работе ученые впервые зафиксировали, что морские животные делятся на группы, чтобы не мешать друг другу искать еду. В рамках исследования авторы в течение девяти лет фиксировали время и место появления в средиземноморском Триестском заливе 38 дельфинов, которых отличали по форме спинного плавника. Оказалось, что они делятся на две основные группы — по 19 и 13 особей, а шестеро остальных формируют слабо связанную третью.

Группа из 19 дельфинов проводила большую часть времени около рыболовных траулеров, в то время как группу из 13 дельфинов никогда не замечали около таких кораблей. Таким образом, несмотря на то, что обе группы охотились в одном регионе, они редко встречались друг с другом, так как появлялись в разное время: большую группу замечали между 7:00 и 13:00, а меньшую — между 18:00 и 21:00.

Из предыдущих исследований известно, что группы дельфинов могут во время охоты разделять регионы моря между собой, однако во время этого исследования биологи впервые выяснили, что животные могут делать это не только в пространстве, но и во времени. Пока ученые точно не знают, как и зачем дельфины составляют такие «расписания», однако редкость встреч между группами скорее всего делает менее вероятными проявления агрессии и уменьшает конкуренцию за еду. Авторы также отмечают, что это обстоятельство важно для усилий человека по сохранению видов, так как такое различие в поведении неминуемо скажется на реакции разных субпопуляций на деятельность человека.