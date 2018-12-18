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Течь в Марианской впадине оказалась вчетверо больше ожидавшегося 

Чердак 3 часа назад
Фото: Чердак
Чтобы получить картину происходящего на глубинах в десятки километров ниже самой глубокой впадины, ученые расставили на дне океана 19 сейсмометров, а еще семь аналогичных устройств разместили на островах; все вместе они регистрировали сейсмические волны, распространяющиеся внутри нашей планеты.
Сейсмические волны возникают как при землетрясениях, так и в ходе различных фоновых процессов, не сопровождающихся значимыми подземными толчками. Наблюдение за их распространением является стандартным методом изучения внутреннего строения планеты уже больше ста лет: именно благодаря отражению волн, расходящихся от землетрясения, в 1897 году немецкий исследователь Иоганн Вихерт обнаружил ядро Земли, а в наши дни «простукивание и прослушивание» недр повсеместно используется для поиска нефти. Точно так же теперь геологи смогли получить гораздо более качественные данные о строении глубинных слоев и точнее оценить содержание воды в увлекаемых внутрь мантии частей коры.
USGS, Bolelav1 / Wikimedia commons
Схема расположения тектонических плит. Как правило на месте стыков формируются либо горы, либо впадины; также в этих местах часто возникают вулканы
Как оказалось, прошлые исследования давали цифру примерно в четыре раза меньше, чем показало новое исследование.
Уточненная оценка выглядит так: 94±17 тераграмм на метр погонный за миллион лет — в более привычных единицах это даст от 77 до 111 тонн на каждый метр разлома в год.
По меркам планеты в целом такой отток воды из океана незначителен, однако попадание воды вглубь мантии бесследно не проходит. Вода, даже оказавшись химически связанной с горными породами, затем должна выйти на поверхность — а это означает, что она каким-то образом оказывается в составе извергаемого вулканами вещества. Более точные представления о геологических процессах в тех местах, где океаническая кора медленно погружается на десятки километров может способствовать пониманию глобального круговорота воды. И, не исключено, вулканической активности.
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