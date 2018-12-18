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Ученые выяснили, что витамин В12 делает антиоксиданты вредными для организма веществами 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ РАН) обнаружили, что противоопухолевые антиоксиданты в сочетании с витамином B12 могут становиться опасными прооксидантами, то есть веществами, которые нарушают обменные, сигнальные процессы в клетках и вызывают их гибель. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.
Антиоксиданты — вещества, которые препятствуют окислению других молекул и подавляют свободные радикалы, что замедляет процесс старения и защищает организм от многих болезней. Известно, что антиоксиданты в определенных условиях способны действовать как прооксиданты — вещества с противоположными, губительными для клеток свойствами. Актуальной задачей для ученых является выявление причин и конкретных механизмов этих процессов.
"Сотрудники лаборатории Тканевой инженерии ИТЭБ РАН выяснили, что витамин В12 может усиливать прооксидантные, губительные для клеток эффекты группы тиол-содержащих соединений [тиолы — природные антиоксиданты] — тиокарбаматов
Это происходит путем формирования таких веществ, как сульфоксиды дисульфирама. Образование таких сульфоксидов подавляет активность ряда внутриклеточных ферментов, что в итоге нарушает обменные, сигнальные процессы в клетках и вызывает их гибель", — говорится в сообщении.
Отмечается, что к группе тиокарбаматов относится, например, препарат диэтилдитиокарбамат, который обладает противоопухолевым действием.
"Полученные результаты указывают на сложные и противоречивые взаимодействия антиоксидантов в сочетании с другими биологическими молекулами. Это крайне важно понимать и учитывать при использовании данных веществ для создания терапевтических комбинаций", — пояснил один из авторов статьи, заместитель директора ИТЭБ РАН Владимир Акатов.
Это не первое открытие ученых ИТЭБ РАН в области изучения антиоксидантов. Ранее ими было показано, что такой мощный и широко известный во всем мире антиоксидант, как витамин С (аскорбат) в сочетании с витамином В12 способен становиться прооксидантом и взывать гибель клеток путем образования перекиси водорода. Также ученые открыли, что В12 способен превращать тиолы, например, лекарственный препарат ацетилцистеин, в прооксиданты. В результате также образуется перекись водорода, что приводит к повреждению клеток.
Витамин В12 способствует выработке новых кровяных телец, участвует в регулировке обмена белков, выработке аминокислот и нуклеиновых кислот. Из животных тканей наиболее богаты витамином B12 печень и почки, где он накапливается. В настоящее время многие производители продуктов питания добавляют его в такие продукты как сухие завтраки, шоколадные батончики, энергетические напитки.
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