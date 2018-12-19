Под Лос-Анджелесом открылся придуманный Маском скоростной транспортный тоннель

Компания The Boring Company, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, открыла скоростной транспортный тоннель под Лос-Анджелесом , задуманный как альтернатива наземным средствам передвижения и метро. Об этом предприниматель сообщил в среду на своей странице в Twitter

"В тоннеле можно ехать со скоростью более 240 км/ч. На такой скорости кажется, что телепортируешься по городу", — написал Маск.

По его словам, перемещаться по тоннелю будут платформы на электротяге, а в будущем и электромобили, в частности Tesla, которые предполагается оснастить выдвижными боковыми колесами.

Тоннель протяженностью 3,2 км проложен под южным пригородом Лос-Анджелеса: от используемого под парковку участка земли, принадлежащего другой компании Маска — SpaceX , до 120-й улицы, где находится штаб-квартира The Boring Company.