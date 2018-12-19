Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Лос-Анджелесом открылся придуманный Маском скоростной транспортный тоннель 

ТАСС + ещё 25 1 час назад
Фото: EPA
Компания The Boring Company, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, открыла скоростной транспортный тоннель под Лос-Анджелесом, задуманный как альтернатива наземным средствам передвижения и метро. Об этом предприниматель сообщил в среду на своей странице в Twitter.
"В тоннеле можно ехать со скоростью более 240 км/ч. На такой скорости кажется, что телепортируешься по городу", — написал Маск.
По его словам, перемещаться по тоннелю будут платформы на электротяге, а в будущем и электромобили, в частности Tesla, которые предполагается оснастить выдвижными боковыми колесами.
Тоннель протяженностью 3,2 км проложен под южным пригородом Лос-Анджелеса: от используемого под парковку участка земли, принадлежащего другой компании Маска — SpaceX, до 120-й улицы, где находится штаб-квартира The Boring Company.
Как отметила телекомпания NBC, открытие тоннеля — шаг вперед к реализации планов Маска по созданию городской подземной транспортной системы. В августе миллиардер объявил о планах прокладки в Лос-Анджелесе тоннеля протяженностью около 5 км между уже действующей станцией метро и стадионом Dodger, по которому платформы, рассчитанные на 16 пассажиров, смогут перемещаться со скоростью около 200 км/ч.
ТАСС: последние новости
Ученые выяснили, что витамин В12 делает антиоксиданты вредными для организма веществами WSJ: компания Маска намерена привлечь $500 млн для развития услуг спутникового интернета В небе над Нижним Тагилом появились "световые столбы"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония выразила протест России191
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
«Орите у себя в Польше!»: скандал на шоу Соловьева485
Мэр объяснился за покрашенный белой краской снег13
В онкоцентре в Москве нашли забытые тела
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
03:04
Дочь Тереховой заявила о травле после эфира на Первом
Шоу-бизнес
00:36
На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей
Общество
03:34
Япония выразила протест России
Политика Армия
04:50
Горбачев поспорил с Путиным
Политика Армия
02:01
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен
Происшествия
00:15
Опубликовано видео смерти Деда Мороза
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение