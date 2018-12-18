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Восточный в 2019-м пригодится только раз 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
С российского космодрома Восточный в 2019 году будет проведен только один пуск, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли страны.
«Это будет старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 совместно с попутными зарубежными малыми космическими аппаратами. Запуск предполагается весной-летом 2019 года», — сказал собеседник.
С 2016 по 2018 год с Восточного было проведено три пуска ракет «Союз-2.1», из которых один оказался неудачным. Ближайший пуск с дальневосточного космодрома запланирован на 27 декабря, когда ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести в космос российские космические аппараты «Канопус-В» №5 и №6, а также, в качестве попутной нагрузки, несколько иностранных спутников.
В декабре сообщалось, что европейская компания Arianespace отказалась от предложения «Роскосмоса» запустить в 2019 году два спутника OneWeb с космодрома Восточный.
В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал, что в 2019 году с Восточного планируется провести не менее пяти стартов. Глава госкорпорации не уточнил сроки запуска и названия космических аппаратов.
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