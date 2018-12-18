Назван срок исчезновения колец Сатурна

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Сатурн уничтожит свои кольца через 100 миллионов лет 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Исследователи из американского космического агентства NASA подсчитали, что при развитии событий по наихудшему сценарию Сатурн может лишиться своих колец уже через 100 миллионов лет.
Работа опубликована в журнале Icarus, а коротко ее описывает портал Phys.org. Исследование подтвердило гипотезу о том, что знаменитые кольца Сатурна появились не при его формировании, а гораздо позже.
Ученые использовали данные, полученные десятилетия назад при помощи зондов Voyager 1 и 2, а также космического аппарата Cassini. Они указывают на то, что Сатурн теряет свои кольца с максимально возможной скоростью. Их материал притягивается к газовому гиганту под действием гравитации и магнитного поля.
"По нашим оценкам, количества "дождя", выпадающего из колец на Сатурн всего за полчаса, достаточно для наполнения олимпийского бассейна, — говорит Джеймс О'Донохью из Центра космических полетов имени Годдарда. — От одного этого вся кольцевая система исчезнет через 300 миллионов лет. Но добавьте к этому материал, падающий в экваториальные области Сатурна, и вы поймете, что кольцам осталось существовать не более 100 миллионов лет".
Кольца Сатурна в основном состоят из кусочков водяного льда, размеры которых варьируются от микроскопических до нескольких метров. Этот "дождь" и притягивается атмосферой газового гиганта. Там частицы тают, создавая видимые светящиеся полосы из электрически заряженных ионов.
По мнению авторов работы, жителям Земли повезло увидеть кольцевую систему Сатурна, поскольку она сформировалась всего лишь около 100 миллионов лет назад.
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