СМИ рассказали о превосходстве России над США в космосе

Россия значительно опережает США в развитии космических технологий, о чем свидетельствует новое поколение российских скафандров, пишет Der Standard.

Издание отмечает, что космические технологии ассоциируются с будущим, однако США в этом аспекте застряли в прошлом. Американские космические корабли к концу своей эпохи летали с устаревшими и недостаточно мощными бортовыми компьютерами, в то время как российские "Союзы" создавались на основе технологий, которые можно постоянно улучшать.

Примером лидерства России также являются и скафандры, которыми российские космонавты пользуются на МКС. Американские образцы разработаны более 40 лет назад, и их рассчитанный на 15 лет дизайн сильно устарел, что постоянно увеличивает риск для астронавтов, отмечает издание со ссылкой на экспертов НАСА

В качестве примера плохого состояния американских скафандров Der Standard приводит инцидент, произошедший пять лет назад с итальянским астронавтом Лукой Пармитано. Во время выхода в открытый космос в его американском скафандре произошел сбой — перестал работать датчик углекислого газа, а затем Пармитано почувствовал затылком воду, и она начала заливать ему лицо. Инцидент не привел к трагедии, однако тщательная проверка выявила критическое состояние скафандров, сделанных в США. НАСА сейчас работает над новым скафандром, однако его создание может занять еще несколько лет.

Издание отмечает, что Россия в этом аспекте ушла далеко вперед и уже использует современные скафандры "Орлан-МКС". В них встроена автоматическая система охлаждения, есть специальный датчик, который предупредит в случае утечки жидкостей, а новый материал делает его значительно прочнее.