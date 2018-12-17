Ученые выяснили, какими были домашние коты во времена викингов

Дании при проведении археологических раскопок, были обнаружены останки различных животных, в том числе и кошек. Изучив скелеты, ученые пришли к выводу, что сегодня кошки на 16% крупнее, чем их сородичи в эпоху викингов, сообщает Tech Times.

Обычно одомашненные животные уменьшаются в размерах, но с кошками этого не произошло. Увеличилась не только их общая масса, размер их зубов стал больше на 5,5%.

По мнению исследователей, увеличение размера связано с ростом количества пищи и повышением ее качества: теперь о кошках заботятся как о своих любимцах. Во времена викингов они чаще всего использовались для ловли грызунов и не претендовали на заботу.