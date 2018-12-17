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Скандал с Венедиктовым, Лавров о « войне» с Украиной и другие события дня

СМИ сообщили о проекте РФ и КНР по изменению атмосферы 

News.ru 1 час назад
Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imagebroker.com/Global Look Press
Россия и Китай могли провести испытания технологии изменения атмосферы, котораю в будущем, как предполагается, будет задействована в военной сфере.
Однако по словам учёных, занятых в совместном проекте, они ничего не знают о возможном применении результатов эксперимента в этой области.
Большинство исследователей, которые дали комментарии изданию SouthChinaMorningPost, попросили не указывать их имена в связи с «чувствительностью вопроса».
Они уточнили, что летом якобы состоялось пять испытаний, первое из которых вызвало физические возмущения в атмосфере над территорией около 126 квадратных метров.
Второй эксперимент учёным удалось повысить температуру ионизированного газа на больших высотах более чем на 100 градусов Цельсия.
Авторы статьи утверждают, что заряженные частицы были доставлены с помощью российского многофункционального комплекса «Сура», который был собран во времена СССР.
«Мы занимаемся исключительно исследовательской работой. Если в это вовлечено что-то ещё, я не в курсе», — подчеркнула научный сотрудник Китайского управления по землетрясениям (CEA) Ван Ялу.
По данным газеты, результаты исследования были оценены как «удовлетворительные».
Ранее News.ru писал, что ВМС США могут потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем, если не произведут срочную модернизацию своей военной техники. В Центре стратегических и бюджетных оценок США отметили, что после распада СССР американский флот значительно сократил свои боевые возможности. Нынешнего количества военных морских самолётов недостаточно, чтобы победить китайских или российских военных.
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