У берегов Австралии начался сев кораллов

Обесцвечивание кораллов — глобальная проблема последних лет. В позапрошлом году мы писали об этом достаточно подробно, а, если вкратце, то причиной, скорее всего, является слишком высокая температура океанической воды. Повышенная температура в течении долгого времени ведет к гибели зооксантелл — симбиотических одноклеточных водорослей, в огромном количестве живущих в тканях коралловых полипов. А без них у полипа нарушается обмен веществ, включая дыхание, и животное быстро гибнет. Не все кораллы столь зависимы от своих симбионтов, но на данный момент проблема касается абсолютного большинства видов.

В последние годы от обесцвечивания серьезно пострадали самые разные коралловые постройки Тихого океана, в первую очередь — расположенные в экваториальных широтах. Там потепление чувствовалось сильнее всего. В случае Большого Барьерного рифа наиболее пострадала северная его оконечность, где погибло, на разных участках, от половины до 90% кораллов.

Восстановить биоразнообразие хотя бы частично пытаются ученые из Университета Квинсленда при финансовой поддержке местного бизнеса, для которого гибель кораллов, помимо идеалистических соображений означает и убытки от сокращения туризма.

Основным рабочим инструментом является LarvalBot — автоматический подводный аппарат, предназначенный для выпускания личинок кораллов в подходящих для них местах. Напомним, что коралловый полип в своем развитии проходит стадию свободно плавающей личинки, которая прикрепляется, достигнув определенного размера и найдя устраивающую ее точку.

В данном случае личинки выращиваются в специальных садках из ранее собранной икры. Это позволяет резко повысить «выход» личинок, которым не угрожают хищники, течения и т. п.

LarvalBot может за один рейс распределить на новые квартиры примерно 100 тысяч личинок. Как говорится в пресс-релизе Университета Квинсленда, в «посеве» участвуют виды кораллов, лучше всего переносящие жару.