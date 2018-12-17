Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У берегов Австралии начался сев кораллов 

Популярная механика 56 минут назад
Фото: Популярная механика
Обесцвечивание кораллов — глобальная проблема последних лет. В позапрошлом году мы писали об этом достаточно подробно, а, если вкратце, то причиной, скорее всего, является слишком высокая температура океанической воды. Повышенная температура в течении долгого времени ведет к гибели зооксантелл — симбиотических одноклеточных водорослей, в огромном количестве живущих в тканях коралловых полипов. А без них у полипа нарушается обмен веществ, включая дыхание, и животное быстро гибнет. Не все кораллы столь зависимы от своих симбионтов, но на данный момент проблема касается абсолютного большинства видов.
В последние годы от обесцвечивания серьезно пострадали самые разные коралловые постройки Тихого океана, в первую очередь — расположенные в экваториальных широтах. Там потепление чувствовалось сильнее всего. В случае Большого Барьерного рифа наиболее пострадала северная его оконечность, где погибло, на разных участках, от половины до 90% кораллов.
Восстановить биоразнообразие хотя бы частично пытаются ученые из Университета Квинсленда при финансовой поддержке местного бизнеса, для которого гибель кораллов, помимо идеалистических соображений означает и убытки от сокращения туризма.
Основным рабочим инструментом является LarvalBot — автоматический подводный аппарат, предназначенный для выпускания личинок кораллов в подходящих для них местах. Напомним, что коралловый полип в своем развитии проходит стадию свободно плавающей личинки, которая прикрепляется, достигнув определенного размера и найдя устраивающую ее точку.
В данном случае личинки выращиваются в специальных садках из ранее собранной икры. Это позволяет резко повысить «выход» личинок, которым не угрожают хищники, течения и т. п.
LarvalBot может за один рейс распределить на новые квартиры примерно 100 тысяч личинок. Как говорится в пресс-релизе Университета Квинсленда, в «посеве» участвуют виды кораллов, лучше всего переносящие жару.
Популярная механика: последние новости
Странные птичьи перья нашли в янтаре возрастом 100 млн лет Робот-червь NASA готов покорять ледяные вулканы Антарктиды На орбите звезды нашли карликового "близнеца": космическая аномалия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль высказался об объединении с Белоруссией во главе с Путиным55
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье91
Киселев оправдался за скандальную реплику103
Керченский инцидент: СБУ назвала цель украинских моряков129
Москву накроют 25-градусные морозы53
Видео
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
05:48
В Cirque du Soleil ответили нажаловавшемуся Путину Запашному
Общество
03:51
Керченский инцидент: СБУ назвала цель украинских моряков
Украина В мире
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
00:12
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье
Происшествия
01:40
Лавров прокомментировал вероятность войны с Украиной
Политика
01:59
Единственный ракетный катер Украины лишился ракет
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение