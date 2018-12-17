Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В небе над Нижним Тагилом возникли разноцветные световые столбы 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Christoph Geisler
В небе над Нижним Тагилом появились разноцветные световые столбы. Фото необычного явления разместили пользователи в соцсетях.
Как рассказали РИА "Новости" в обсерватории Уральского федерального университета, такие столбы в небе могут быть вызваны кристаллизацией льда в воздухе из-за резкого похолодания или внезапного поступления влаги в атмосферу.
Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко подтвердила, что световые столбы связаны с тонкими кристаллами льда в воздухе, однако исключила сравнение с северным сиянием.
Газета.Ru: последние новости
Россияне вскрывают обшивку "Союза МС-09" в открытом космосе Грузовик "Прогресс" второй раз в истории долетит до МКС за 3 часа Источник рассказал, как герметик попал в дыру в "Союзе"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал с Венедиктовым и другие события дня17
У России нашли климатическое оружие
США озвучили планы на Черное море276
Лавров допустил передачу Курил Японии1116
Кремль высказался об объединении с Белоруссией401
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:21
США озвучили планы на Черное море
В мире Армия
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:11
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова
Общество
00:41
США начнут новые поставки оружия Украине
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение