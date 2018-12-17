В небе над Нижним Тагилом возникли разноцветные световые столбы

В небе над Нижним Тагилом появились разноцветные световые столбы. Фото необычного явления разместили пользователи в соцсетях.

Как рассказали РИА "Новости" в обсерватории Уральского федерального университета, такие столбы в небе могут быть вызваны кристаллизацией льда в воздухе из-за резкого похолодания или внезапного поступления влаги в атмосферу.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко подтвердила, что световые столбы связаны с тонкими кристаллами льда в воздухе, однако исключила сравнение с северным сиянием.