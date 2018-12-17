Американские астронавты полтора года не будут командовать МКС, а ближайшие десять месяцев бразды правления станцией будут у россиян, сообщил РИА Новости в понедельник источник в ракетно-космической отрасли.
"В октябре 2018 года немец Александер Герст стал командиром станции после американца Эндрю Фейстела. В ночь на 19 декабря немец передаст командование МКС россиянину Олегу Кононенко, которого в июне 2019 года на этом посту сменит россиянин же Алексей Овчинин", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в октябре 2019 года командование МКС перейдет к итальянцу Луке Пармитано, а в феврале 2020 года — к россиянину Олегу Скрипочке.
"И только в апреле 2020 года командиром станции снова сможет стать американский астронавт", — добавил источник.
Он объяснил такую "дискриминацию" тем, что Герст и Пармитано получают должности командиров МКС за счет американской квоты.