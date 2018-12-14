Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Advanced Management Program: Нетология совместно с Rambler Group запускает первый курс по soft skills на русском языке 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
22 декабря первый поток студентов начнет учиться технике переговоров, самопрезентации и управления рисками.
Курс Advanced Management Program — первая русскоязычная программа по soft skills, созданная Нетологией совместно с Rambler Group. Студенты Harvard Business School , MBA и IMD учатся на таких курсах всего несколько недель и охватывают небольшой объем базовой информации. Мы собрали большую академическую программу из 5 блоков с углубленным изучением некоторых модулей.
Уже более 20000 студентов прошли обучение в Нетологии, и каждый четвертый возвращается за новыми знаниями или профессией. В 2018 году юнит «Бизнес и управление» открыл программы для будущих продакт— и проджект-менеджеров, а 22 декабря приглашает всех на новый курс по soft skills. Экспертами уже заявлены Леонид Бугаев — владелец digital-агентства Nordic Agency AB, Алексей Сидорюк — директор проектов ПАО "Ростелеком", Марина Арефьева — agile-коуч МТС, Максим Юрищев — директор по проектам портала Рамблер и Сергей Шанаев — директор департамента развития бизнеса Rambler Group.
Цели программы — научить студентов управлять собой, своей командой, вести переговоры и вытаскивать бизнес из кризисных ситуаций.
Студенты Advanced Management Program научатся:
  • управлять командой проекта, формировать проектные группы и координировать свою команду
  • контролировать бюджет и рентабельность проекта
  • вести стратегические переговоры с партнерами о ресурсах и инвестициях
  • контролировать свою работу с помощью time management
  • технике эффективной самопрезентации
  • управлять конфликтами и предотвращать их 
  • мотивировать участников проекта
Advanced Management Program — первая программа подобного типа на русском языке. Спикеры курса — эксперты в области управления проектами и навыков soft skills. Уникальная для российского образования техника blended learning позволяет студентам получать знания онлайн, но при это быть в контакте с преподавателем. Эта система успешно реализуется на западе, согласно данным The Evergreen Education Group, 75% студентов берут хотя бы один онлайн-курс для изучения помимо офлайн занятий. Индивидуализация обучения на программе Advanced Management Program позволяет каждому слушателю собрать индивидуальный пакет: выбрать формат обучения, учебный план и предметы для углубленного изучения.
Сегодня навыки soft skills нужны не только начинающим и опытным проджект-менеджерам, но и владельцам бизнесов, менеджерам крупных организаций, программистам, которые стали управленцами в IT. Грамотное ведение переговоров и налаженная коммуникация между членами команды — залог успеха любого проекта. Если руководитель и сотрудники владеют soft skills, то работа становится более эффективной и продуктивной, согласно исследованию OECD.
Оставляйте заявку на курс: http://netolo.gy/eKe или пишите a.petrov@netology-group.ru.
До встречи на курсе Advanced Management Program!
Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Рассказываем о новом курсе по soft skills совместно с Нетологией.
Telegram
Запускаем курс первый русскоязычный курс по soft skills — Advanced Management Program совместно с Нетологией. Расскажем, почему важна техника ведения переговоров и коммуникация с командой.
Facebook
Совместно с Нетологией создали русскоязычный курс по soft skills. Рассказываем об Advanced Management Program и важных навыках для владельцев бизнеса, менеджеров проектов и программистов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознавательница из Уфы вернется на службу11
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным42
Порошенко сделал первое заявление после «смерти»153
Зачем Японии напомнили про требования Хрущева72
«Мисс Россия» стала помощником депутата Госдумы201
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
02:59
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным
Политика В мире
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение