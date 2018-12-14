Advanced Management Program: Нетология совместно с Rambler Group запускает первый курс по soft skills на русском языке

22 декабря первый поток студентов начнет учиться технике переговоров, самопрезентации и управления рисками.

Advanced Management Program — первая русскоязычная программа по soft skills, созданная Нетологией совместно с Rambler Group. Студенты Harvard Business School , MBA и Курс— первая русскоязычная программа по soft skills, созданная Нетологией совместно с Rambler Group. Студенты IMD учатся на таких курсах всего несколько недель и охватывают небольшой объем базовой информации. Мы собрали большую академическую программу из 5 блоков с углубленным изучением некоторых модулей.

Уже более 20000 студентов прошли обучение в Нетологии, и каждый четвертый возвращается за новыми знаниями или профессией. В 2018 году юнит «Бизнес и управление» открыл программы для будущих продакт— и проджект-менеджеров, а 22 декабря приглашает всех на новый курс по soft skills. Экспертами уже заявлены Леонид Бугаев — владелец digital-агентства Nordic Agency AB, Алексей Сидорюк — директор проектов ПАО "Ростелеком" , Марина Арефьева — agile-коуч МТС , Максим Юрищев — директор по проектам портала Рамблер и Сергей Шанаев — директор департамента развития бизнеса Rambler Group.

Цели программы — научить студентов управлять собой, своей командой, вести переговоры и вытаскивать бизнес из кризисных ситуаций.

управлять командой проекта, формировать проектные группы и координировать свою команду

контролировать бюджет и рентабельность проекта

вести стратегические переговоры с партнерами о ресурсах и инвестициях

контролировать свою работу с помощью time management

технике эффективной самопрезентации

управлять конфликтами и предотвращать их

мотивировать участников проекта Студенты Advanced Management Program научатся:

The Evergreen Education Group , 75% студентов берут хотя бы один онлайн-курс для изучения помимо офлайн занятий. Индивидуализация обучения на программе Advanced Management Program позволяет каждому слушателю собрать индивидуальный пакет: выбрать формат обучения, учебный план и предметы для углубленного изучения. Advanced Management Program — первая программа подобного типа на русском языке. Спикеры курса — эксперты в области управления проектами и навыков soft skills. Уникальная для российского образования техника blended learning позволяет студентам получать знания онлайн, но при это быть в контакте с преподавателем. Эта система успешно реализуется на западе, согласно данным, 75% студентов берут хотя бы один онлайн-курс для изучения помимо офлайн занятий. Индивидуализация обучения на программе Advanced Management Program позволяет каждому слушателю собрать индивидуальный пакет: выбрать формат обучения, учебный план и предметы для углубленного изучения.

OECD . Сегодня навыки soft skills нужны не только начинающим и опытным проджект-менеджерам, но и владельцам бизнесов, менеджерам крупных организаций, программистам, которые стали управленцами в IT. Грамотное ведение переговоров и налаженная коммуникация между членами команды — залог успеха любого проекта. Если руководитель и сотрудники владеют soft skills, то работа становится более эффективной и продуктивной, согласно исследованию

http://netolo.gy/eKe или пишите a.petrov@netology-group.ru . Оставляйте заявку на курс:или пишите

До встречи на курсе Advanced Management Program!

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Рассказываем о новом курсе по soft skills совместно с Нетологией.

Запускаем курс первый русскоязычный курс по soft skills — Advanced Management Program совместно с Нетологией. Расскажем, почему важна техника ведения переговоров и коммуникация с командой.

Совместно с Нетологией создали русскоязычный курс по soft skills. Рассказываем об Advanced Management Program и важных навыках для владельцев бизнеса, менеджеров проектов и программистов.