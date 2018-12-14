Advanced Management Program: Нетология совместно с Rambler Group запускает первый курс по soft skills на русском языке 

22 декабря первый поток студентов начнет учиться технике переговоров, самопрезентации и управления рисками.
Курс Advanced Management Program — первая русскоязычная программа по soft skills, созданная Нетологией совместно с Rambler Group. Студенты Harvard Business School , MBA и IMD учатся на таких курсах всего несколько недель и охватывают небольшой объем базовой информации. Мы собрали большую академическую программу из 5 блоков с углубленным изучением некоторых модулей.
Уже более 20000 студентов прошли обучение в Нетологии, и каждый четвертый возвращается за новыми знаниями или профессией. В 2018 году юнит «Бизнес и управление» открыл программы для будущих продакт— и проджект-менеджеров, а 22 декабря приглашает всех на новый курс по soft skills. Экспертами уже заявлены Леонид Бугаев — владелец digital-агентства Nordic Agency AB, Алексей Сидорюк — директор проектов ПАО "Ростелеком", Марина Арефьева — agile-коуч МТС, Максим Юрищев — директор по проектам портала Рамблер и Сергей Шанаев — директор департамента развития бизнеса Rambler Group.
Цели программы — научить студентов управлять собой, своей командой, вести переговоры и вытаскивать бизнес из кризисных ситуаций.
Студенты Advanced Management Program научатся:
- управлять командой проекта, формировать проектные группы и координировать свою команду
- контролировать бюджет и рентабельность проекта
- вести стратегические переговоры с партнерами о ресурсах и инвестициях
- контролировать свою работу с помощью time management
- технике эффективной самопрезентации
- управлять конфликтами и предотвращать их
- мотивировать участников проекта
Advanced Management Program — первая программа подобного типа на русском языке. Спикеры курса — эксперты в области управления проектами и навыков soft skills. Уникальная для российского образования техника blended learning позволяет студентам получать знания онлайн, но при это быть в контакте с преподавателем. Эта система успешно реализуется на западе, согласно данным The Evergreen Education Group, 75% студентов берут хотя бы один онлайн-курс для изучения помимо офлайн занятий. Индивидуализация обучения на программе Advanced Management Program позволяет каждому слушателю собрать индивидуальный пакет: выбрать формат обучения, учебный план и предметы для углубленного изучения.
Сегодня навыки soft skills нужны не только начинающим и опытным проджект-менеджерам, но и владельцам бизнесов, менеджерам крупных организаций, программистам, которые стали управленцами в IT. Грамотное ведение переговоров и налаженная коммуникация между членами команды — залог успеха любого проекта. Если руководитель и сотрудники владеют soft skills, то работа становится более эффективной и продуктивной, согласно исследованию OECD.
Оставляйте заявку на курс: http://netolo.gy/eKe или пишите a.petrov@netology-group.ru.
До встречи на курсе Advanced Management Program!
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Рассказываем о новом курсе по soft skills совместно с Нетологией.
Запускаем курс первый русскоязычный курс по soft skills — Advanced Management Program совместно с Нетологией. Расскажем, почему важна техника ведения переговоров и коммуникация с командой.
Совместно с Нетологией создали русскоязычный курс по soft skills. Рассказываем об Advanced Management Program и важных навыках для владельцев бизнеса, менеджеров проектов и программистов.