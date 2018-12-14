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МС-21 и Sukhoi Superjet 100 получат «революционные уши» 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские пассажирские самолеты МС-21 и Sukhoi Superjet 100 получат «революционные» гарнитуры, сообщил РИА Новости дизайн-директор «Октавы» (входит в «Ростех») Владимир Шипилов.
По его словам, гарнитура ГНШ-А-24, по сравнению с МС-21 и Sukhoi Superjet 100, началась проектироваться недавно, и отличается небольшой массой. «Дело в том, что одним заказчикам мы готовим одноухую гарнитуру, а другие наши заказчики пока требуют двуухие. То есть А-24 станет в некоторой степени революционным продуктом и будет развивать целую продуктовую линейку», — сказал топ-менеджер.
Шипилов добавил, что гарнитура предназначена для самолетов «Туполева», «Ил», «Иркут» и «Гражданских самолетов Сухого». «Но в основном она рассчитывалась для новых бортов Superjet и МС-21. В настоящее время летчики используют гарнитуры ГСШ-А-18М, сейчас готовим модернизацию этой гарнитуры для вертолета Ми-38», — отметил дизайн-директор.
По его словам, в настоящее время первая версия гарнитуры готовится к сдаче конструкторской документации. Испытания гарнитуры в составе борта запланированы на 2019 год.
В ноябре стало известно, что малый налет российских самолетов Sukhoi Superjet 100 связан с особенностями части двигателя SaM146, поставляемой французской компанией Safran. В том же месяце сообщалось, что МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок в 2020 году.
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