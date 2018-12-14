МС-21 и Sukhoi Superjet 100 получат «революционные уши»

По его словам, гарнитура ГНШ-А-24, по сравнению с МС-21 и Sukhoi Superjet 100, началась проектироваться недавно, и отличается небольшой массой. «Дело в том, что одним заказчикам мы готовим одноухую гарнитуру, а другие наши заказчики пока требуют двуухие. То есть А-24 станет в некоторой степени революционным продуктом и будет развивать целую продуктовую линейку», — сказал топ-менеджер.

Шипилов добавил, что гарнитура предназначена для самолетов «Туполева» , «Ил», «Иркут» «Гражданских самолетов Сухого» . «Но в основном она рассчитывалась для новых бортов Superjet и МС-21. В настоящее время летчики используют гарнитуры ГСШ-А-18М, сейчас готовим модернизацию этой гарнитуры для вертолета Ми-38», — отметил дизайн-директор.

По его словам, в настоящее время первая версия гарнитуры готовится к сдаче конструкторской документации. Испытания гарнитуры в составе борта запланированы на 2019 год.

В ноябре стало известно, что малый налет российских самолетов Sukhoi Superjet 100 связан с особенностями части двигателя SaM146, поставляемой французской компанией Safran. В том же месяце сообщалось, что МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок в 2020 году.