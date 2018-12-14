Московской мэрии предложили бороться с гололедом с помощью крема для ногтей

Химик-любитель Вячеслав Злотник нашел альтернативу противогололедным реагентам, которые используются зимой на столичных улицах, по словам москвича, гораздо дешевле и эффективней обрабатывать дороги аптечным кремом для удаления ногтей.

«Являясь химиком-любителем с 10-летним стажем, я экспериментально выявил более эффективное, доступное, дешевое и, что самое важное, более безопасное средство для борьбы с гололедицей, чем традиционные реагенты. Им является крем для снятия ногтя, который вы можете приобрести в любой аптеке», — написал Злотник «ВКонтакте».

Энтузиаст рассказал, что протестировал средство около своего дома — обработал кремом небольшой участок перед подъездом. По результатам эксперимента москвич убедился, что этот метод оказался достойной заменой традиционным реагентам — крем держится на асфальте гораздо дольше, чем соль. Из этого химик-любитель сделал вывод, что при закупках в промышленных масштабах такое противогололедное средство будет расходоваться экономнее.

Злотник также пояснил, что на поиски нового средства от гололеда его толкнула забота о лапах животных. Тем не менее, крем сможет решить и другие «характерные для зимы проблемы», например, порча обуви, добавил москвич.

«Я призываю мэрию Москвы провести соответствующие испытания, которые подтвердят мои слова, и обезопасить улицы страны! Для этого я направил запрос в мэрию, а также организовал сбор подписей в поддержку своей инициативы», — подчеркнул химик-любитель.

Сбор подписей Злотник организовал на платформе change.org. Инициативу уже поддержали почти 600 человек.