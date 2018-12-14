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Московской мэрии предложили бороться с гололедом с помощью крема для ногтей 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
Фото: МО, Сергей Демянюк, Ступинское ИА
Химик-любитель Вячеслав Злотник нашел альтернативу противогололедным реагентам, которые используются зимой на столичных улицах, по словам москвича, гораздо дешевле и эффективней обрабатывать дороги аптечным кремом для удаления ногтей.
«Являясь химиком-любителем с 10-летним стажем, я экспериментально выявил более эффективное, доступное, дешевое и, что самое важное, более безопасное средство для борьбы с гололедицей, чем традиционные реагенты. Им является крем для снятия ногтя, который вы можете приобрести в любой аптеке», — написал Злотник «ВКонтакте».
Энтузиаст рассказал, что протестировал средство около своего дома — обработал кремом небольшой участок перед подъездом. По результатам эксперимента москвич убедился, что этот метод оказался достойной заменой традиционным реагентам — крем держится на асфальте гораздо дольше, чем соль. Из этого химик-любитель сделал вывод, что при закупках в промышленных масштабах такое противогололедное средство будет расходоваться экономнее.
Злотник также пояснил, что на поиски нового средства от гололеда его толкнула забота о лапах животных. Тем не менее, крем сможет решить и другие «характерные для зимы проблемы», например, порча обуви, добавил москвич.
«Я призываю мэрию Москвы провести соответствующие испытания, которые подтвердят мои слова, и обезопасить улицы страны! Для этого я направил запрос в мэрию, а также организовал сбор подписей в поддержку своей инициативы», — подчеркнул химик-любитель.
Сбор подписей Злотник организовал на платформе change.org. Инициативу уже поддержали почти 600 человек.
Ранее руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что специалисты не зафиксировали воздействия испарений от дорожных реагентов на здоровье жителей, поэтому оснований для тревоги нет.
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