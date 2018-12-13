Эксперт прокомментировал данные специалистов об отверстии на «Союзе»

Иван Моисеев. Отсутствие на микрометеоритной защите "Союза МС-09" следов от инструмента еще не означает, что корабль пытались просверлить снаружи, считает научный руководитель Института космической политики

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости , что специалисты, расследующие причины появления отверстия в "Союзе МС-09", не нашли следов от сверла на фотографиях микрометеоритной защиты.

"Там где-то пара десятков миллиметров от обшивки основной силовой до противометеоритной защиты. Значит, сверло просто не дошло до противометеоритной защиты", — сказал Моисеев.

При этом он выразил неуверенность в том, что выход в космос, который совершили российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев для обследования "Союза МС-09" с наружной стороны, вообще мог сильно помочь в установлении причины появления отверстия.

"Как ни крути, ничего они не найдут. Визуальный осмотр после выхода — ну, увидят они выходное отверстие дырки. По всем фотографиям, которые растиражировали (до этого в сети были опубликованы как фотографии, так и видео с отверстием, снятые изнутри корабля, — ред.), прекрасно видно, что сверлили изнутри корабля", — считает эксперт.

В ночь на 12 декабря Прокопьев и Кононенко вышли в открытый космос и обследовали внешнюю поверхность корабля "Союз МС-09". Космонавты отрезали два куска микрометеоритной защиты, взяли пробы с поверхности вокруг отверстия и образцы герметика, которым оно было закрыто. Все уложили в изолирующий контейнер, который Прокопьев вернет на Землю. Сделанные космонавтами фотографии уже отправили на Землю.