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Представлен неожиданный список главных угроз для Европы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: George Berninger Jr / Centre for Ecology & Hydrology
Международная команда ученых во главе с профессором Хелен Рой из британского Центра экологии и гидрологии составила перечень из наиболее опасных для биосферы Европы растений и животных.
Исследование опубликовано в журнале Global Change Biology, а рассказал о нем сайт Центра экологии и гидрологии. Речь идет о чужеродных инвазивных растениях и животных, которые теоретически могут попасть в страны Евросоюза из других государств.
Первоначально список насчитывал 329 видов. В итоге в нем оставили 66 видов, которые, как считается, представляют угрозу для биоразнообразия. Они включают в себя растения, наземных беспозвоночных, морских обитателей, а также пресноводных беспозвоночных и позвоночных.
В зону наибольшего риска включены восемь видов. Так, самым опасным признан северный змееголов Channa argus — рыба, обитающая в Китае. Она уже проникла в водоемы Японии и постепенно уничтожает местные популяции рыб.
Далее в списке следует золотая мидия Limnoperna fortunei, открытая в Гонконге в 1965 году. Она уже проникла в воды Японии, США и Южной Америки, значительно изменив местную фауну.
Третье место исследователи отдали пресноводным ракам Orconectes rusticus, обитающим в США и Канаде. Это очень крупный и агрессивный вид, способный уничтожить более мелких местных сородичей.
Также в перечень включен ядовитый полосатый сом Plotosus lineatus, обитающий в Индийском океане, зеленая водоросль Codium parvulum из Индо-Тихоокеанского региона, черная полосатая мидия Mytilopsis sallei и другие виды.
"Для прогнозирования того, какие виды могут прибыть и выжить в новых регионах, необходимо учитывать множество взаимодействующих экологических и социально-экономических факторов, а также модели климата и торговли", — говорит профессор Хелен Рой.
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