Выведен свободный от секса рис

Молекулярные биологи из США создали новый сорт риса, способный производить семена без участия второго растения, фактически копируя сам себя.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature. Предполагается, что это достижение может оказаться значимым для современного сельского хозяйства. Дело тут в том, что при обычном для риса половом размножении семя, а затем и новое растение, получают гены двух родителей. Уследить за тем, чья пыльца поучаствовала в воспроизводстве, в общем случае нельзя. Можно предполагать, что это было соседнее растение — это скорее всего так, но гарантировать это невозможно.

Это означает, что кропотливая работа генетиков и селекционеров может быть в любой момент сведена на нет внесением генетического материала откуда-то со стороны. Вот, как бы сделать так, чтобы у этих растений не было секса, а семена были?

Именно на этот вопрос, кажется, удалось ответить команде биологов из университета Калифорнии в Дэвисе.

Ученые изучали, как работают различные гены в "мужской" пыльце и в "женском" семязачатке. Целью были те участки ДНК, которые активны только в одном из типов половых клеток.

Включая и выключая эти гены, ученые обнаружили, что один из этих участков, "мужской" ген BBM1, играл роль своеобразного "спускового крючка", запускающего программу развития семязачатка в полноценный зародыш риса.

Используя эту находку, биологи модифицировали ДНК одного из популярных сортов риса таким образом, что BBM1 включался не только в мужских, но и в женских половых клетках. Их геном при этом был изменен так, что формирование пыльцы и семязачатка не приводило к тому, что число хромосом в них уменьшалось вдвое.

Это позволило таким клеткам самостоятельно превращаться в полноценный зародыш, не требуя оплодотворения другим типом гамет. При этом рис не потерял способности к половому размножению. Он давал здоровое потомство, если пыльца успевала оплодотворить семязачаток еще до того, как он превращался в очередного "клона".

Как показало сравнение ДНК разных поколений растений, их геномы были абсолютно идентичны друг другу в 30% случаев. В ближайшее время биологи планируют довести этот показатель до 100%.

А мы не так давно писали об опасности, которую несет употребление риса в пищу.