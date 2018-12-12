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Биологи создали рис, способный «клонировать» себя 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: © Depositphotos / lenyvavsha
Молекулярные биологи из США создали новый сорт риса, способный производить семена без участия второго растения, фактически копируя сам себя. Перспективы применения таких "клонов" были описаны в журнале Nature.
На сегодняшний день среди ученых нет однозначных представлений о том, когда и где произошло одомашнивание риса. Генетические исследования показывают, что рис был "приручен" древними жителями Юго-Восточной Азии или южного Китая примерно 9-13 тысяч лет назад, однако первые однозначные археологически свидетельства его существования приходятся на гораздо более позднюю эпоху, 4,5-4 тысячи лет назад.
Все это время фермеры, а затем и селекционеры, мечтали о выведении такого риса, для размножения которого не нужны были бы растения мужского и женского пола. Это одновременно сделало бы его независимым от опылителей, и позволило бы создать "стабильные" сорта этого злака, свойства чьих семян не зависели бы от качеств неизвестного "партнера" по размножению.
Что интересно, многие растения в дикой природе обладают подобным свойством, которое ученые называют апогамогонией. С другой стороны, ни одно культурное растение не имеет подобного качества, что заставляет селекционеров каждый сезон фактически заново создавать гибридные сорта пшеницы, помидор, риса и других растений.
Сударесан и его коллеги смогли впервые реализовать эту мечту, изучая то, как работают различные гены в "мужской" пыльце и в "женском" семязачатке. Их интересовали те участки ДНК, которые были активны только в одном из типов растительных половых клеток, а также то, какие функции они исполняли.
Включая и выключая эти гены, ученые обнаружили, что один из этих участков, "мужской" ген BBM1, играл роль своеобразного "спускового крючка", запускающего программу развития семязачатка в полноценный зародыш риса.
Руководствуясь этой идеей, ученые модифицировали ДНК одного из популярных сортов риса таким образом, что BBM1 включался не только в мужских, но и в женских половых клетках. Дополнительно ученые изменили их геном таким образом, что формирование пыльцы и семязачатка не приводило к тому, что число хромосом в них уменьшалось вдвое.
Это позволило таким клеткам самостоятельно превращаться в полноценный зародыш, не требуя оплодотворения другим типом гамет. При этом, что интересно, рис не потерял способности к половому размножению. Он давал здоровое потомство, если пыльца успевала оплодотворить семязачаток еще до того, как он превращался в очередного "клона".
Как показало сравнение ДНК разных поколений растений, их геномы были абсолютно идентичными друг другу в 30% случаев. В ближайшее время биологи планируют довести этот показатель до 100%, и найти способ заставить "клонов" формировать эндосперм, мякоть зерна, без участия пыльцы.
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