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Самки и самцы пчел предпочитают радикально разные цветы 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Несмотря на очень похожий внешний вид, пчелы разных полов отдают предпочтение совершенно разным цветам. Эта информация может помочь правильно организовать спасение погибающих колоний насекомых. Результаты изложены в препринте на сайте bioRxiv.org.
Во многих экосистемах пчелы — одни из основных опылителей растений. Обычно исследователи изучают то, как взаимодействуют растения и опылители, сравнивая разные виды насекомых. Однако у самцов и самок пчел совершенно разная роль в их сообществах: самки выполняют основную работу по сбору еды для потомства, в то время как самцы лишь спариваются с основывающей новую колонию маткой.
В рамках новой работы ученые в течение 11 недель наблюдали, как пчелы 152 видов добывают свою пищу. Затем всех пойманных насекомых, которых было почти 19 тысяч, относили в лабораторию для тщательного анализа. Оказалось, что самцы и самки очень редко пили нектар из цветков одного типа. Статистический анализ указал, что диеты разных полов пересекаются намного меньше, чем можно было бы ожидать в том случае, если они выбирают цветки случайно.
Ученые считают, что эти различия связаны именно с разной ролью полов в жизни вида. Различия в предпочтениях между самцами и самками зачастую оказываются на уровне различий между разными видами. Так, самцам нужен нектар только для того, чтобы непосредственно восполнять энергию: они обычно избегают цветков без нектара. В то же время самки участвуют в кормлении личинок и также переносят пыльцу в улей, поэтому садятся на гораздо большее количество растений. Авторы считают, что результаты могут стать важными для того, чтобы поддерживать здоровье колоний пчел.
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