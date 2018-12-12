Самки и самцы пчел предпочитают радикально разные цветы 

Несмотря на очень похожий внешний вид, пчелы разных полов отдают предпочтение совершенно разным цветам. Эта информация может помочь правильно организовать спасение погибающих колоний насекомых. Результаты изложены в препринте на сайте bioRxiv.org.
Во многих экосистемах пчелы — одни из основных опылителей растений. Обычно исследователи изучают то, как взаимодействуют растения и опылители, сравнивая разные виды насекомых. Однако у самцов и самок пчел совершенно разная роль в их сообществах: самки выполняют основную работу по сбору еды для потомства, в то время как самцы лишь спариваются с основывающей новую колонию маткой.
В рамках новой работы ученые в течение 11 недель наблюдали, как пчелы 152 видов добывают свою пищу. Затем всех пойманных насекомых, которых было почти 19 тысяч, относили в лабораторию для тщательного анализа. Оказалось, что самцы и самки очень редко пили нектар из цветков одного типа. Статистический анализ указал, что диеты разных полов пересекаются намного меньше, чем можно было бы ожидать в том случае, если они выбирают цветки случайно.
Ученые считают, что эти различия связаны именно с разной ролью полов в жизни вида. Различия в предпочтениях между самцами и самками зачастую оказываются на уровне различий между разными видами. Так, самцам нужен нектар только для того, чтобы непосредственно восполнять энергию: они обычно избегают цветков без нектара. В то же время самки участвуют в кормлении личинок и также переносят пыльцу в улей, поэтому садятся на гораздо большее количество растений. Авторы считают, что результаты могут стать важными для того, чтобы поддерживать здоровье колоний пчел.