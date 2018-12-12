Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель объявила решение по санцкиям
Меркель объявила решение по санцкиям

Обнаружены загадочные древние могилы 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: The MAP Archaeological Project
Британские археологи обнаружили несколько могил третьего века до нашей эры, которые содержали останки людей, похороненных при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает издание Gizmodo.
В одной из могил лежало тело молодого человека, возраст которого достигал 17-25 лет. Он был воином, однако, по мнению ученых, его смерть наступила по естественным причинам. Осмотр останков показал, что перед захоронением в него вонзили пять копий с железными наконечниками и четыре с костяными. По черепу был нанесен сильный удар тупым оружием. Археологи считают, что этот ритуал символизировал собой вторую смерть, которая является достойной воина. Согласно альтернативной гипотезе, люди боялись воскрешения мертвеца, и копья должны были предотвратить это.
Во второй могиле, которая находилась в 55 метрах от первой, были найдены останки пожилого человека 60-70 лет. Он был похоронен в колеснице, в которую предварительно запрягли двух лошадей. Ученые считают, что животных сначала закопали наполовину, чтобы они не смогли двигаться, а затем обезглавили. Отрубленные головы, вероятно, положили на могилу, чтобы те «охраняли» покойника. Тело мужчины находилось в позе зародыша. В могилу также положили бронзовую брошь и щит из бронзы, дерева и кожи. Кроме того, археологи нашли кости свиней, которых съели во время похоронного пиршества.
Последние новости
Путин потребовал выяснить причины гонений на рэперов Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google в России Мэй оказалась на грани потери власти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель объявила решение по санцкиям70
«Россия ничего не захватывала»2
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне286
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки216
Теплоход выбросило на берег под Новороссийском
Видео
01:14
Меркель объявила решение по санцкиям
В мире Европа
03:58
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
Общество
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
03:58
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Политика
00:21
Теплоход выбросило на берег под Новороссийском
Происшествия
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:05
Задержан третий за месяц боевик из банды Басаева
Происшествия Статьи
00:50
Представлен прототип первого российского планшета
Гаджеты Наука и техника
01:58
Google опубликовал видео с итогами года
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение