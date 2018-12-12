Обнаружены загадочные древние могилы

Британские археологи обнаружили несколько могил третьего века до нашей эры, которые содержали останки людей, похороненных при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает издание Gizmodo.

В одной из могил лежало тело молодого человека, возраст которого достигал 17-25 лет. Он был воином, однако, по мнению ученых, его смерть наступила по естественным причинам. Осмотр останков показал, что перед захоронением в него вонзили пять копий с железными наконечниками и четыре с костяными. По черепу был нанесен сильный удар тупым оружием. Археологи считают, что этот ритуал символизировал собой вторую смерть, которая является достойной воина. Согласно альтернативной гипотезе, люди боялись воскрешения мертвеца, и копья должны были предотвратить это.

Во второй могиле, которая находилась в 55 метрах от первой, были найдены останки пожилого человека 60-70 лет. Он был похоронен в колеснице, в которую предварительно запрягли двух лошадей. Ученые считают, что животных сначала закопали наполовину, чтобы они не смогли двигаться, а затем обезглавили. Отрубленные головы, вероятно, положили на могилу, чтобы те «охраняли» покойника. Тело мужчины находилось в позе зародыша. В могилу также положили бронзовую брошь и щит из бронзы, дерева и кожи. Кроме того, археологи нашли кости свиней, которых съели во время похоронного пиршества.