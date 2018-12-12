Сделано в РКК: где продырявили «Союз»

Черная затычка, обнаруженная на корпусе «Союза», указала экспертам на место, где злоумышленник или неловкий сотрудник просверлил дыру. По их мнению, следы ведут в РКК «Энергия» , где собирают корабли «Союз».

Длительная операция по изучению отверстия в корабле «Союз», проведенная этой ночью российскими космонавтами Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым , должна, наконец, прояснить ситуацию с происхождением загадочного отверстия внутри корабля, которое привело к утечке воздуха.

За беспрецедентной по сложности и трудоемкости процедуре в открытом космосе в течение почти семи часов следили не только в России , но и в мире.

История эта началась еще 30 сентября, когда в ЦУПе узнали о том, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. В то время на МКС находились шесть космонавтов. Скорость утечки не представляла угрозу — давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты. Вскоре причина утечки была локализована. Изначально сообщалось, что утечка происходила через два отверстия, позднее в тот же день в NASA сообщили об одной дыре — диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля «Союз МС-09».

Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком. Вскоре после инцидента в интернет попали снимки отверстия, которые космонавты отправили на Землю сразу же после обнаружения.

На снимке, сделанном до ремонта, видно круглое отверстие с характерными следами, оставленными рядом на поверхности сверлящим инструментом — вероятно, дрелью.

Обнаружение просверленного отверстия стало темой номер один в освещении деятельности «Роскосмоса» до середины октября. СМИ выдвигали различные версии, а сам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин не исключил, что сверлить обшивку могли не на Земле, а в космосе, кто-то из членов экипажа.

Созданная «Роскосмосом» комиссия, расследующая появление дыры в обшивке «Союза» исключила производственный брак как причину происшествия. Другими словами, «Роскосмос» исключал появление дыры на этапах сборки «Союза» в РКК «Энергия» в подмосковном Королеве.

Кроме того, пролить свет на проблему мог пылевой фильтр, 4 октября вернувшийся с Международной космической станции, а также пробы пыли, взятые в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09». Специалисты надеялись найти среди пыли алюминиевую стружку. По их мнению, это свидетельствовало бы о том, что дыра в корабле была проделана в условиях орбитального полета. Однако до сих пор не известно, была ли найдена эта пыль.

Но главные надежды в Роскосмосе возлагали на выход в открытый космос, в ходе которого космонавты могли бы увидеть, как выглядит отверстие снаружи корабля. Характер отверстия мог подсказать не не на то, кто просверлил отверстие, а на то, где — в космосе, или на Земле. Логика тут проста, и своими рассуждениями в «Роскосмосе» поделились с журналистами в РКК «Энергия» еще 18 сентября, куда их пригласили после потока версий, объясняющих возникшую дыру.

Дело в том, что корпус корабля снаружи покрыт металлическими листами микрометеорной защиты (ММЗ), над которой находятся слои ЭВТИ — экранно-вакуумной теплоизоляции. Листы ММЗ отстоят от корпуса корабля на 16 миллиметров, их крепят на корабль «Союз» на РКК «Энергия» после сборки, после чего доступа к внешней поверхности корабля, закрытой ММЗ, уже никто не имеет, в том числе — на Байконуре.

Поэтому, вырезав кусок защиты при помощи специальных ножниц, космонавты хотели выяснить, остались ли на внешней стороне отверстия заусенцы, и, главное, — следы клея, которым изначально заклеили дыру. Как предполагали в комиссии «Роскосмоса», наличие остатков клея может указывать на «земное» происхождение отверстия, а точнее — на этапе производства «Союза» в подмосковном Королеве.

Однако вскрытие ММЗ и ЭВТИ позволило обнаружить, что внешняя часть отверстия была заделана некой черной субстанцией.

«Всю эту черноту сковырнул, теперь более светлая масса», — доложил Олег Кононенко ЦУПу. — Снаружи все сковырнул, остался круг, просто затычка».

Что это за черная масса с бахромой, которую космонавты сравнили с пауком, покажет исследование на Земле, куда собранные образцы «затычки» и прилегающей области ММЗ будут отправлены с кораблем «Союз-МС-09» уже 20 декабря. Однако обнаружение этой «затычки» под ММЗ, согласно рассуждениям самого «Роскосмоса», указывает, что дыру сделали в процессе сборки корабля на Земле.

С тем, что следы теперь ведут в РКК «Энергия», согласен Виктор Миненко, профессор МГТУ им. Баумана , бывший сотрудник РКК «Энергия», ранее занимавшийся проектированием транспортных пилотируемых и беспилотных кораблей «Союз» и «Прогресс».

«Конечно, это было сделано здесь (в РКК «Энергия»), откуда весь объект доставляется уже собранный на космодром. Ведь корпус корабля, ММЗ и ЭВТИ делают, устанавливают разные бригады, разные люди. Значит, надо искать кого-то в цехе», — сказал Миненко «Газете.Ru».

Специалист считает, что анализ используемого для затыкания дыры материала может указать на виновника.

«И мастику эту можно найти, и того, кто ее поставил, у кого она есть в пользовании, есть ли в цехах вообще такая мастика, — считает Миненко. — Потому что не может сотрудник просто взять и из кармана какую-то мастику достать».

Впрочем, есть версия, что черная субстанция, обнаруженная космонавтами — герметик или эпоксидный клей, который использовали 30 августа при заделывании дыры изнутри. Однако форма ее в виде «паука», как назвали ее сами космонавты, скорее указывает на то, что ее замазали именно снаружи.

К аналогичным выводам приходит и Вадим Лукашевич, независимый эксперт в области авиации и космонавтики, основатель портала buran.ru. «Эта затычка была в виде грибка, заклепки, это значит, что она однозначно была сделана снаружи, а значит на Земле. И естественно, ее сделали там, где после этого ее закрывали противометеоритным экраном и ЭВТИ, — пояснил Лукашевич.

— Кстати, уже в контрольно-испытательной станции (КИС) в РКК „Энергия“ бытовой отсек кораблей „Союз“ стоит полностью покрытый ММЗ и ЭВТИ. То есть это было сделано в РКК „Энергия“ еще до контрольно-испытательной станции в РКК „Энергия“, где-то на сборке».

После завершения операции глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что собранные образцы будут переданы следственным органам. «Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования», — сказал он.

В РКК «Энергия» пока никак не прокомментировали находки космонавтов. Там лишь успокоили, что найденное отверстие не будет угрожать безопасности экипажа корабля при его возвращении на Землю 20 декабря.