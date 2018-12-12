В Сибири нашли древние захоронения с «щитом» из клювов птиц

Археологи нашли в захоронениях древних людей 3-2 тысячелетия до нашей эры необычные скопления клювов птиц в форме щитов в Барабинской лесостепи ( Новосибирская область ) летом 2018 года, сообщил академик, советник директора Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин.

Заявление сделано на пресс-конференции по итогам летнего полевого сезона 2018 года.

Ученый пояснил, что необычные находки были обнаружены в погребениях памятника Усть-Тартас-2 Одиновской культуры эпохи ранней бронзы, которая существовала на больших пространствах левобережья и правобережья Прииртышья. Возраст могил — середина 3 тысячелетия до нашей эры — начало 2 тысячелетия до нашей эры.

Молодин предполагает, что это клювы цапель или журавлей, так как они достаточно длинные. Уникальность же находки в том, что из них в древности был выполнен какой-то предмет. В раскопе они находились рядом с телом человека и с виду представляли собой пятно (щит) округлой формы.