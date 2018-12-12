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На внешней стороне МКС найдена затычка 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев добрались до внешней стороны обшивки космического корабля "Союз-МС-09", во время выхода в открытый космос. Срезав микрометеоритную защиту, они обнаружили, что внешняя часть отверстия заделана черным материалом.
"Всю эту черноту сковырнул, теперь более светлая масса"— Доложил Олег Кононенко ЦУПу. -Остался круг, просто затычка". Космонавты собрали образцы материала и металла ММЗ в герметичные контейнеры для изучения их на земле.
Занимаясь этой работой, космонавты значительно превысили расчетный срок выхода в открытый космос. Он уже составил более 6 часов 25 минут. Теперь собранные образцы будут отправлены на землю. Как говорили ранее в Роскосмосе, обнаружение клея на внешней стороне обшивки свидетельствует о том, что дыра была сделана на земле.
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