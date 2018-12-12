Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Земле нашли следы смертоносной космической катастрофы 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ESA / NASA / ZumaPress / Globallookpress.com
Ученые из США и Бразилии выдвинули гипотезу, согласно которой 2,6 миллиона лет назад на расстоянии 50 парсек (163 световых года) от Земли взорвалась сверхновая, вызвавшая массовое вымирание животных в конце плиоцена. По мнению Эдриана Мелотта (Adrian Melott) из Канзасского университета, из-за «дождя» из тяжелых заряженных частиц могли исчезнуть такие крупные организмы как мегалодон. Статья опубликована в журнале Astrobiology.
Исследователи продемонстрировали, что в земных породах, датированных 2,6 миллионами лет назад, наблюдается пик содержания радиоизотопа железа-60, ядра которого попадают на Землю в виде космических лучей. По количеству радиоактивного материала можно судить об интенсивности вторичных космических лучей — нисходящих потоков частиц (мюонов), возникающих в атмосфере при взаимодействии с ней высокоэнергетических космических частиц. По оценка ученых, мюонная радиация проникала в глубины океана на один километр и превышала фоновые значения. Представители морской мегафауны получали высокие дозы облучения в течение всей жизни.
Ученые точно не знают, были ли космические лучи вызваны одной сверхновой или серией вспышек, однако имеются свидетельства того, что сверхновых могло быть несколько. Солнечная система располагается на краю Местного пузыря — области разреженного горячего газа, которая тянется на 300 световых лет. Считается, что он был образован сверхновыми, которые вспыхнули 10-12 миллионов лет назад, однако испущенная ими космическая радиация могла отскакивать от стенок пузыря и облучать Землю в течение последующих миллионов лет.
Последние новости
Мэй оказалась на грани потери власти Порошенко посчитал инцидент в Керченском проливе войной Медведев порассуждал об изменениях в Конституции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе303
Пока вы спали: Украинцы ломанулись в Россию312
Задержанный моряк решил повторить судьбу Савченко17
Российского чиновника уволили из-за 66 машин жены342
Подмена младенцев в Перми вскрылась через 70 лет
Видео
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
00:50
Представлен прототип первого российского планшета
Гаджеты Наука и техника
00:54
Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе
В мире Украина
00:50
«Зверское» крещение ребенка попало на видео
Общество
03:39
Полиция проводит спецоперацию в Страсбурге
Происшествия В мире
00:30
Задержанный моряк решил повторить судьбу Савченко
В мире Украина
01:47
Взорвалась и упала: ЧП с ракетой С-300
Армия Происшествия
11:41
Пока вы спали: Украинцы ломанулись в Россию
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение