В Сирии хотят запустить первый искусственный спутник 

Министр связи и технологий Сирии Ияд аль-Хатыб заявил о необходимости развития космической программы страны и запуска первого искусственного спутника, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр посетил во вторник Национальное управление дистанционного зондирования (GORS, сирийское космическое агентство) и встретился с его руководством и сотрудниками. Аль-Хатыбу представили проекты управления. Министр отметил, что Сирия достойна быть представленной в сфере космических исследований.
По словам аль-Хатыба, создание спутника станет одной из главных целей министерства.
Из арабских стран спутники уже запустили Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Марокко, Алжир, Катар, Ирак.