Российские космонавты вышли в космос для изучения дыры в «Союзе»

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования внешней поверхности корабля «Союз МС-09». Об этом сообщило РИА «Новости».

Центр управления полетами (ЦУП) ведет трансляцию внекорабельной деятельности. Оба космонавта одеты в новые скафандры «Орлан — МКС» с климат-контролем. На устройстве «Янтарь» Кононенко, а затем и Прокопьев, доберутся до служебного модуля «Заря». После чего Кононенко будет доставлен до бытового отсека корабля.

Чтобы изучить дыру в обшивке космонавты взяли с собой большое количество инструментов, в том числе, хирургических. Вскрывать ее будет Кононенко, он также возьмет мазки в две пробирки. На вырезанное в теплозащите отверстие будет установлен новый мат.

Программой предусмотрено шестичасовое пребывание космонавтов в открытом космосе. Космонавты должны вернуться на корабль в 01:34 мск. Если у них останется время, они снимут с модуля «Поиск» образцы материалов, оставленных с наружной стороны корабля для установления факторов влияния на них космоса. Кроме того, космонавты могут демонтировать оборудование, использованное в эксперименте «Выносливость».