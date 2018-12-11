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Российские космонавты вышли в космос для изучения дыры в «Союзе» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования внешней поверхности корабля «Союз МС-09». Об этом сообщило РИА «Новости».
Центр управления полетами (ЦУП) ведет трансляцию внекорабельной деятельности. Оба космонавта одеты в новые скафандры «Орлан — МКС» с климат-контролем. На устройстве «Янтарь» Кононенко, а затем и Прокопьев, доберутся до служебного модуля «Заря». После чего Кононенко будет доставлен до бытового отсека корабля.
Чтобы изучить дыру в обшивке космонавты взяли с собой большое количество инструментов, в том числе, хирургических. Вскрывать ее будет Кононенко, он также возьмет мазки в две пробирки. На вырезанное в теплозащите отверстие будет установлен новый мат.
Программой предусмотрено шестичасовое пребывание космонавтов в открытом космосе. Космонавты должны вернуться на корабль в 01:34 мск. Если у них останется время, они снимут с модуля «Поиск» образцы материалов, оставленных с наружной стороны корабля для установления факторов влияния на них космоса. Кроме того, космонавты могут демонтировать оборудование, использованное в эксперименте «Выносливость».
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