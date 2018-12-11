Россия поможет Турции создать атомные часы

Российские метрологи помогут своим турецким коллегам в создании чрезвычайно точных атомных часов, сообщила во вторник пресс-служба Росстандарта.

Проект для Турецкого национального метрологического института (TUBITAK UME) выполнит метрологический научно-исследовательский институт Росстандарта — ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ). Реализация проекта запланирована на период с 2019 по 2021 годы. В Росстандарте было подписано соглашение между институтами.

Во ВНИИФТРИ в свое время были созданы первые в России сверхточные оптические атомные часы на так называемых холодных атомах рубидия и стронция. С их помощью обеспечиваются современные требования точности частотно-временных измерений для космической отрасли, науки, высокотехнологичных отраслей промышленности и телекоммуникаций.

Ранее руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал в интервью РИА Новости , что атомные часы предназначены для наиболее точного воспроизведения единицы частоты — герца, а следовательно и единицы времени — секунды. Он отмечал, что это самый современный эталон времени и частоты.

По его словам, такие устройства уже используются на навигационных спутниках. От того, насколько синхронно эта группировка работает, зависит точность навигации для потребителей: например, для транспорта, который, стоит на пороге "беспилотной" революции, отмечал собеседник агентства.

Как рассказывал Абрамов, кроме высокой точности и стабильности, оптические часы очень чувствительны к гравитационному полю Земли, что позволяет предсказывать извержения вулканов по изменению частоты атомного "маятника". А еще — повысить точность определения высоты над уровнем моря при решении задач навигации. Наряду с высокой точностью определения координат, это позволит сделать шаг вперед на пути создания беспилотных автомобилей, самолетов и морских судов.

Сегодня время определяется по цезиевому стандарту, когда считается секунда по переходу между двумя сверхтонкими уровнями атома цезия-133. Погрешность их хода составляет 1 секунду за 100 миллионов лет, а их использование в глобальной навигации позволяет определять местоположение объектов с точностью до нескольких метров. При этом погрешность хода лучших оптических часов составляет 1 секунду уже за несколько миллиардов лет, а точность определения координат в навигации увеличивается до нескольких сантиметров.