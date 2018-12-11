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Последний хакатон Serial Hacking перед Гранд-хакатоном в Азии 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: предоставлено организатором
Serial Hacking — это серия блокчейн хакатонов. Уже прошли три хакатона Serial Hacking September, October, November, сейчас идет регистрация на зимний хакатон, финал которого пройдет в январе.
Призовой фонд зимнего хакатона составляет 1 000 000 рублей!
Приятный бонус: за успешную реализацию той или иной задачи можно получить не один приз, а сразу несколько, поскольку по условиям хакатона предполагается наличие не только общих призовых мест, но и призовых мест от каждого из партнеров Serial Hacking, среди которых можно выделить таких монстров блокчейн-индустрии, таких как: Fantom, NuCypher.
Более того — главный приз каждого месяца — это полностью оплаченное приглашение на Гранд Хакатон, который пройдет в феврале 2019 года в Азии, где у команд-победителей Serial Hacking будет возможность представить себя и свои разработки мировому блокчейн-сообществу и пообщаться с первыми лицами индустрии. Такими шансами разбрасываться не принято. Участие в Serial Hacking — это возможность заработать хорошие деньги, получить возможность для развития своего проекта. Кроме того, это отличный шанс продемонстрировать свои таланты, знания и умения перед теми, кто в состоянии оценить их по достоинству, в нашем хакатоне участвуют лучшие эксперты.
Партнерами Serial Hacking являются известные на весь мир компании блокчейн-индустрии, которые находятся в активном перманентном поиске новых разработчиков с нестандартным смелым мышлением и, в этом смысле возлагают большие надежды на Россию и страны СНГ. В результате, проявив себя на Serial
Hacking можно получить как интересное предложение о трудоустройстве, так и финансирование на реализацию собственного проекта.
Тематика хакатонов Serial Hacking это:
· тесты уязвимости систем,
· смарт контракты,
· разработка платформ с нуля,
· доработка существующих платформ и разработка приложений.
Таймлайн выглядит следующим образом:
С 8 декабря до 5 января 2019 — online хакатон: регистрация и работа над задачами, в ходе которой участники получат поддержку персонального модератора и представителей заинтересованных компаний.
До 6 января 23:59 — сдача решений и утверждение проектов, отбор команд и проектов для личного участия в финале месяца.
13 января — оффлайн— финал Serial Hacking December: подведение итогов, презентация решений задач.
Что важно: участвовать в марафоне Serial Hacking можно удаленно, и это очень удобно для тех, кто не хочет лишний раз отпрашиваться с работы, менять привычную среду обитания или просто не имеет возможности приехать на оффлайн.
Дерзайте! Все, что нужно для участия в марафоне Serial Hacking — это опыт работы с Solidity, C, C++, C#, php, javascript или python и, конечно же, желание победить!
Регистрация здесь.
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