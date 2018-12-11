Первый эксперимент по биопечати в космосе мог уйти от «Роскосмоса» к НАСА

Специалисты российской ракетно-космической отрасли в ходе одного из совещаний опасались, что организаторы эксперимента по трехмерной печати органов в космосе могут уйти от Роскосмоса НАСА , рассказал управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

"Вопрос стоял по-другому (на совещании. — Прим. ред.): "Вы хотите, чтобы люди в НАСА ушли?". Был такой вопрос. Если там проще, то люди пойдут в НАСА. К счастью для себя, ни один из присутствующих не поднял руку. Хотя тогда мы вели переговоры с нашими Стенфордскими коллегами, узнавали как организовываются эти эксперименты в США. В США такие эксперименты биологические по биофабрикации получают высочайший приоритет, и НАСА проводит такие эксперименты достаточно быстро и в ряде случаев бесплатно", — рассказал он.

По словам Хесуани, Роскосмос предлагал российской компании либо провести эксперимент быстро, но за деньги, либо бесплатно, но с ожиданием до 8 лет. В итоге стороны сошлись на частичной оплате эксперимента частной компанией и доставкой оборудования за счёт Роскосмоса.

Хесуани рассказал, что доставка американского биопринтера на МКС ожидается в феврале, рои том, что российский эксперимент уже проведен.