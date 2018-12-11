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Найдено огромное 2000-летнее кладбище германцев 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Krzysztof Socha/Muzeum Twierdzy Kostrzyn
В Польше археологи при раскопках в Гожувском повяте обнаружили германское кладбище возрастом около 2000 лет, в захоронениях которого находились десятки железных и бронзовых артефактов.
Об открытии сообщает Science in Poland. Археологи не раскрывают точное местоположение недавно обнаруженного кладбища, чтобы предотвратить его разрушение "черными копателями". Их удивило большое количество найденных металлических предметов и фрагментов сожженных человеческих костей.
"Предварительное исследование показало, что мы имеем дело с огромным, возможно, площадью в несколько гектаров кладбищем первых веков нашей эры, — говорит археолог Кшиштоф Соча из музея-заповедника Костшинской крепости. — Изначально были обнаружены три могилы с сожженными останками. В одном случае они находились в керамической урне, а в двух других просто были закопаны в ямах".
По его словам, в захоронениях найдено большое количество артефактов, включая оружие. Это говорит о том, что многие погребенные были воинами. Так, в одной из могил был найден изогнутый меч.
Кроме того, были обнаружены десятки металлических элементов одежды, в том числе пряжки, ножи и украшения. Археологи считают, что кладбище принадлежало германской общине. Его возраст составляет около 2000 лет.
К сожалению, кладбище в значительной степени было повреждено около полувека назад, когда в этом месте был высажен лес.
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