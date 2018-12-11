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Учёные создали материал с управляемой жёсткостью 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Американские учёные создали новый метаматериал, свойствами которого можно управлять при помощи магнитного поля. Его изменяемая жёсткость может пригодиться в робототехнике и при изготовлении бронежилетов.
«Свойства материала определяются заранее выбранной структурой и не могут меняться в зависимости от внешних воздействий», — сообщает журнал Science Advances.
Учёные представили метаматериал, состоящий из решётки полых пластиковых труб, наполненных жидкостью, густеющей в присутствии магнитного поля. Эта жидкость — взвесь железных микрочастиц в масле, которые в отсутствии поля движутся случайным образом, но рядом с магнитом выстраиваются вдоль силовых линий, из-за чего вся структура приобретает жёсткость. Из этого материала можно будет делать защитное обмундирование с настраиваемой степенью амортизации ударов или роботов переменной жёсткости, которые смогут сначала пролезть через узкий тоннель, а затем распрямиться для выполнения основной задачи.
Ранее News.ru писал, что в Китае будет запущен возвращаемый коммерческий спутник нового поколения. Планируется, что базовая модель сможет находиться на орбите до 20 суток, а модуль можно будет повторно использовать 15 раз. Грузоподъёмность базового агрегата составит 500 кг, и при возвращении в атмосферу он будет использовать одноразовые химические батарейки. У спутника с расширенной комплектацией полезная нагрузка будет достигать 600 килограммов, а химические батарейки заменят солнечные и аккумуляторные батареи.
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