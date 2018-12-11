«Одноклассники» запустили фотоопросы

В «Одноклассниках» появился новый вид голосований в ленте новостей — фотоопросы. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Фотоопрос состоит из двух изображений — двух вариантов ответа. Принять участие в опросе можно кликнув на картинку. Создать такое голосование возможно из стандартной формы публикаций.

Кроме того, во всех опросах в «Одноклассниках» появилась возможность ограничить время голосования. Также в одной публикации можно разместить сразу несколько голосований с фотографиями.

Ранее в «Одноклассниках» появились обложки личных профилей.