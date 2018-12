Люди вернут Землю на десятки миллионов лет в прошлое 

Группа ученых из США Великобритании пришли к выводу, что антропогенные выбросы парниковых газов к 2030 году «откатят» климат Земли на три миллиона лет назад, а к 2150 году — на 50 миллионов лет назад. Атмосфера тех эпох была более теплой и содержала больше энергии, которая высвобождается в виде стихийных бедствий. Статья климатологов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.