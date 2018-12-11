Жвачка из палеолита рассказала о древних жителях Швеции

Специалисты из Стокгольмского университета провели новое исследование, в ходе которого удалось выделить ДНК из кусочка бересты.

Считается, что древние люди жевали размягченную над огнем кору березы для получения клеящего материла, использующегося для изготовления орудий труда.

ridus.ru

Ученые рассказали, что в 1980-х археологи из Швеции обнаружили на западе страны стоянку Хасеби Клев (Huseby Klev), где жили люди во времена палеолита.

Во время раскопок археологи обнаружили множество небольших обугленных фрагментов, на которых виднелись отпечатки зубов. Анализ этих кусочков показал, что это обугленная береста, из которой древние умельцы получали деготь — отличное адгезивное средство.

Реконструкция жизни людей палеолита показывает, что фрагменты бересты сначала размягчали над огнем, а потом долго жевали до состояния густой и вязкой массы, которую чаще всего использовали для крепления наконечников к рукояти.

Во время нового исследования ученые провели анализ ДНК нескольких кусочков бересты, и выяснили, что в них сохранились фрагменты слюны древнего человека.

Мы изучили три древних «жвачки» и смогли расшифровать ДНК каждой. Все куски принадлежат трем разным людям: двум женщинам и мужчине. По отпечаткам зубов можно предположить, что жеванием древесины занимались как дети, так и взрослые, — пояснили исследователи.

Так как обугленная древесина хорошо сохранилась, ученым удалось расшифровать геном, который показал, что все люди этой стоянки относились к скандинавским охотникам-собирателям. Древние жители Хасеби Клев занимались добычей оленей и рыболовством на территории современной Швеции и Норвегии.

Это научная работа очень важна для ученых, так как современные технологии позволяют исследовать древние народы и популяции даже без наличия останков их представителей.