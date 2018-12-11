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В РАН назвали сроки доставки на Землю лунного грунта российским аппаратом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA
Доставка лунного грунта на Землю российским аппаратом по исследованию Луны впервые за 42 года ожидается после 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости директор Института геохимии и аналитической химии РАН Юрий Костицын.
После завершения в 1975 году программы США по пилотируемым высадкам астронавтов на Луну "Аполлон", после запуска к ней последней советской межпланетной автоматической станции "Луна-24" в 1976 году работы по исследованию Луны остаются по большей части "замороженными" вот уже более 40 лет.
"Запуск аппарата для исследования Луны "Луна-25" несколько раз переносился. На данный момент его запуск намечен на 2021 год. Далее в 2022-2024 годах планируется отправить к Луне еще несколько аппаратов, один из них после 2025 года доставит на Землю образцы лунного грунта", — сказал Костицын.
Он отметил, что это очень долгий срок доставки образцов лунного грунта на Землю, при котором высока вероятность того, что в этом нас опередят другие страны.
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