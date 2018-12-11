Космический лазер составит 3D-карту лесов нашей планеты

На МКС прибыл и готовится к работе новый инструмент по глобальному изучению эко-сферы Земли. Он носит название «GEDI» и предназначен для измерения высоты, густоты и плотности лесного покрова планеты. Ученые очень ждали такой инструмент — впервые они смогут заглянуть под полог листвы, увидеть все уровни леса и сразу в огромном масштабе. Конструктивно GEDI является модифицированным лидаром, который вместо электромагнитных импульсов использует лазерный луч. Он формируется в ближней инфракрасной зоне спектра и выстреливает с частотой 242 раза в секунду в одну точку. Параметры подобраны таким образом, чтобы луч мог отражаться от любой части лесного массива, ветвей, корней, земли и даже листьев, глубоко проникая сквозь кроны деревьев. Данные с лазерного лидара сопоставляются с картами наземных наблюдений и моделями распространения углекислого газа в атмосфере, чтобы минимизировать ошибки.

Результатом работы GEDI станет трехмерная карта лесов планеты, что поможет оценивать проблемы с ними целиком. Например, ученые спорят о судьбе мангровых зарослей, которые растут у самой кромки воды — они поднимутся выше при повышении уровня моря или просто погибнут? А политики и бизнесмены хотят видеть подтверждение или опровержение теорий о том, что регулировка массовой вырубки лесов действительно оказывает влияние на выбросы в атмосферу и климат в целом.

Увы, из-за специфики работы МКС инструмент пришлось монтировать не в самом удобном месте станции, поэтому в поле его обзора попадут только бореальные леса северного полушария. И проработает он всего два года, хотя ученым хотелось бы наблюдать за лесами десятки лет — для репрезентативности данных. Также на составленных картах все деревья будут одинаковыми, а ведь от их разновидности зависит и разница в поглощении углекислого газа. Но лиха беда начало, ученые верят в то, что проблемы климата станут приоритетными для всего человечества — и новые исследования не заставят себя ждать.