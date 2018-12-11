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Подземные микробы оказались в 385 раз тяжелее человечества 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Жизнь присутствует в верхних слоях земной коры практически повсеместно — это известно довольно давно. Но сколько ее там? Ответить на этот вопрос попытались ученые из международной коллаборации Deep Carbon Observatory.
Последние годы обогатили нас знаниями о множестве разных организмов, живущих в горных породах на километровых глубинах. Чего стоит один только Desulforudis audaxviator — открытая в начале XXI века анаэробная бактерия, живущая в пластовых водах на глубине порядка трех километров и очень неплохо себя там чувствующая. Похожие по смыслу — живые микроорганизмы — находки регулярно делаются и в других похожих местах.
Оценить масштабы подземной биоты попыталась примерно тысяча ученых из сорока стран мира, объединенных в коллаборацию Deep Carbon Observatory. Исходным материалом послужили несколько тысяч образцов, полученных при бурении горных пород в разных местах и на разных глубинах. По ним оказалось возможно построить карту распространения подземной микрофлоры и оценить ее количество.
Как сообщает РИА Новости, результаты исследования были сообщены на ежегодной встрече Американского геологического союза в Вашингтоне.
Оказалось, что общий объем этой части биосферы составляет два миллиарда кубических километров, что примерно в два раза больше размеров Мирового океана, а ее вес превышает 23 миллиарда тонн. Эта цифра в 385 раз больше массы всех людей и в 12 раз больше всех морских и сухопутных животных на Земле.
Подобное открытие заставило всех участников Deep Carbon Observatory задуматься о том, как жизнь могла проникнуть на такую глубину, почему многие сообщества "подземных" микробов из разных уголков Земли почти неотличимы друг от друга и существовала ли эта жизнь в литосфере со времен формирования планеты.
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