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В РАН рассказали, какую выгоду Россия получит от освоения Луны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Освоение Россией Луны выгодно с точки зрения не экономики, а престижа, считает директор Института геохимии и аналитической химии РАН Юрий Костицын.
Двадцать восьмого ноября научно-технический совет Роскосмоса и совет РАН по космосу рассмотрели концепцию исследования и освоения Луны. Сообщалось, что документ будет представлен президенту и правительству через три месяца.
"Если говорить о выгоде, которая может поступить в бюджет государства к концу первой пятилетки реализации лунной программы, то она невыгодна. Если от освоения человеком Луны и будет отдача, то очень нескоро — особенно в экономическом плане. Однако, есть такая выгода как престиж. Это — то, ради чего и началась в 1960-х годах лунная гонка между СССР и США. Ведь изначально желание США покорить космос было чисто политическим и прозаическим с точки зрения науки", — сообщил Костицын в интервью РИА Новости.
Он отметил, что при том, что существует договор, согласно которому Луна не может принадлежать одному государству, всем понятно, что та страна, чьи люди первыми высадятся на ней, получит право первенства в выборе для своих исследований и строительства баз лучшего с точки зрения ресурсов место.
"Насколько освоение Луны в наши дни будет полезно и выгодно государствам лет через 20-30, трудно сказать. Думаю, что полноценно жить на Луне человечество сможет нескоро. В ближайшее десятилетие, скорее всего, миссии к Луне возобновятся — и у России, и у США, и у Китая есть планы по запуску туда пока что орбитальных аппаратов. Планы же по созданию спускаемых пилотируемых лунных модулей остаются на уровне теории", — добавил Костицын.
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