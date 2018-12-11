В РАН рассказали, какую выгоду Россия получит от освоения Луны

Освоение Россией Луны выгодно с точки зрения не экономики, а престижа, считает директор Института геохимии и аналитической химии РАН Юрий Костицын.

Двадцать восьмого ноября научно-технический совет Роскосмоса и совет РАН по космосу рассмотрели концепцию исследования и освоения Луны. Сообщалось, что документ будет представлен президенту и правительству через три месяца.

"Если говорить о выгоде, которая может поступить в бюджет государства к концу первой пятилетки реализации лунной программы, то она невыгодна. Если от освоения человеком Луны и будет отдача, то очень нескоро — особенно в экономическом плане. Однако, есть такая выгода как престиж. Это — то, ради чего и началась в 1960-х годах лунная гонка между СССР и США. Ведь изначально желание США покорить космос было чисто политическим и прозаическим с точки зрения науки", — сообщил Костицын в интервью РИА Новости.

Он отметил, что при том, что существует договор, согласно которому Луна не может принадлежать одному государству, всем понятно, что та страна, чьи люди первыми высадятся на ней, получит право первенства в выборе для своих исследований и строительства баз лучшего с точки зрения ресурсов место.