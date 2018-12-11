«58 отверстий»: в Азербайджане обнаружили древнейшую настольную игру

Азербайджане археологи нашли вырезанную в скале доску, предназначенную для настольной игры. По предварительным оценкам, ее возраст составляет более 4000 лет. Находку сделали на территории Гобустанского заповедника, пишет портал Live Science.

По данным издания, доску для игры вырезали прямо на камне в скале. По словам ученых, скорее всего, в одну из самых древних настольных игр играли скотоводы-кочевники, которые населяли территорию современного Азербайджана несколько тысяч лет назад.

По числу вырезанных лунок игра получила название «58 отверстий». Также она может называться «Гончие и шакалы», так как похожа на одноименное развлечение, которое было популярно на древнем Ближнем Востоке.

По мнению археолога Говарда Картера, находка очень похожа на настольную игру, найденную в недавно в гробнице древнеегипетского фараона Аменемхета IV. Правитель жил в XVIII веке до нашей эры, тем не менее азербайджанский вариант игры оказался на несколько сотен лет древнее.

Главная цель игры, по словам исследователей, состояла в том, чтобы достигнуть финальной точки игровой доски раньше других. Игроки двигались по виртуальной карте и для определения пройденных шагов использовали кости. При этом на камне четко можно разглядеть некоторые скальные лунки, которые были по размеру больше. Предположительно, на этих полях вступали в силу какие-то другие правила игры.