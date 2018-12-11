На астероиде Бенну обнаружили следы воды

О наличии воды на астероиде свидетельствуют «данные, собранные двумя спектрометрами» автоматической станции.

На исследуемом астероиде Бенну космический аппарат OSIRIS-REx обнаружил следы воды. Об этом сообщило NASA в понедельник, десятого декабря.

Научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) Эми Саймон уточнила, что речь идет о гидросодержащих минералах.

О наличии воды на астероиде свидетельствуют «данные, собранные двумя спектрометрами» автоматической станции, отметило NASA

Специалисты, которые занимаются обслуживанием аппарата OSIRIS-REx, считают, что остатки воды на астероиде имеются повсюду. Возможно, когда-то вода присутствовала на крупном космическом теле, от которого откололся астероид Бенну. Однако на нем самом воды в жидком виде не было из-за его малых размеров, пояснило NASA.