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На астероиде Бенну обнаружили следы воды 

ТК «Звезда» + ещё 2 4 часа назад
О наличии воды на астероиде свидетельствуют «данные, собранные двумя спектрометрами» автоматической станции.
На исследуемом астероиде Бенну космический аппарат OSIRIS-REx обнаружил следы воды. Об этом сообщило NASA в понедельник, десятого декабря.
Научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) Эми Саймон уточнила, что речь идет о гидросодержащих минералах.
О наличии воды на астероиде свидетельствуют «данные, собранные двумя спектрометрами» автоматической станции, отметило NASA.
Специалисты, которые занимаются обслуживанием аппарата OSIRIS-REx, считают, что остатки воды на астероиде имеются повсюду. Возможно, когда-то вода присутствовала на крупном космическом теле, от которого откололся астероид Бенну. Однако на нем самом воды в жидком виде не было из-за его малых размеров, пояснило NASA.
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