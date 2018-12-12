Затычка в продырявленном «Союзе» оказалась тампоном

Найденная российскими космонавтами Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым во время выхода в открытый космос в отверстии пристыкованного к Международной космической станции (МКС) пилотируемого корабля «Союз МС-09» затычка является марлевым тампоном, пропитанным герметиком.

"Чтобы ликвидировать течь в "Союзе" в августе Прокопьев и Артемьев по указанию ЦУПа использовали марлевый тампон, пропитанный герметиком, который заложили в "дырку" изнутри корабля", — приводит слова источника в ракетно-космической отрасли ТАСС.

Как рассказал собеседник агентства, во время выхода в космос, когда Кононенко и Прокопьев добрались до "дыры", конец этого тампона из отверстия и торчал.

По его словам, за более чем трехмесячный срок из наружной части этой "заглушки" в вакууме целиком испарилась вся жидкость, герметик и марля сделались хрупкими, из-за чего Кононенко не смог захватить кусок тампона, поскольку тот просто рассыпался. Источник отметил, что пыль, ворсинки и вкрапления, которые космонавты наблюдали рядом с отверстием, предположительно, также являются фрагментом этой «пробки», отслоившейся при высыхании.

Вместе с тем, как пояснил источник, не следует исключать, что на соскобах с металла вокруг отверстия обнаружатся остатки старого герметика, с помощью которого было закрыто отверстие до августовской разгерметизации. "Но для этого нужны микроисследования взятых во время внекорабельной деятельности проб на Земле", — объяснил он.

"Роскосмосе" агентству не стали давать комментариев по поводу предоставленной источником информации.

Взятые в «Союзе МС-09» пробы и материалы передадут на химанализ в лабораторию Федеральной службы безопасности . Как заверил ТАСС собеседник, в ракетно-космической отрасли не существует лабораторий с достаточным уровнем компетенций и техоснащения для проведения подобного рода исследований.

Напомним, что Кононенко и Прокопьев обследовали наружную оболочку «Союз МС-09» в декабре. Российские космонавты вскрыли теплоизоляцию и панель противометеоритной защиты в вероятном месте прорыва корабля, откуда в августе случилась утечка воздуха, а также провели визуальный осмотр и сделали несколько снимков отверстия в бытовом отсеке.